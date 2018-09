"Nu voi mai discuta niciodata despre acest episod urat in care unii vor sa se urce pe lacrimile de necaz ale populatiei, cautand sprijin electoral. Eu le spun foarte clar ca nu vor castiga deloc, iar castigul din necaz va fi cu urmari, pentru ca niciodata romanul nu trebuie sa se supere pe vecinul lui. (...) Guvernul Romaniei face eforturi extraordinare de a eradica boala, virusul nu a venit calare pe bicicleta sau cantand din fluier sa incerce vigilenta celor din frontiera. Este o boala necunoscuta din punct de vedere al tratamentului si trebuie sa actionam in consecinta. Daca azi nu ne dam mana si stam in aceasta disputa zilnica, cu gandul ca suntem mai destepti unii decat altii, pierdem toti", a afirmat Petre Daea.

El a mai spus ca si fostul prim-ministru Dacian Ciolos si ministrul Agriculturii din acea vreme ar trebui sa fie intrebati despre pesta porcina, scrie Agerpres.

"Intrebarea este foarte buna, dar trebui sa o puneti ministrului Agriculturii de atunci si premierului de atunci, pentru ca aceasta afirmatie este din 2016, cand era altcineva premier, domnul Ciolos. Va rog sa il intrebati pe dumnealui. Eu am aflat din momentul in care m-am asezat pe scaunul de ministru si am aflat din momentul in care eram in Comisia pentru agricultura a Camerei Deputatilor de la autoritatile sanitar-veterinare care au venit in 13 septembrie 2016 si au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, intrucat erau intr-o situatie dificila", a spus Petre Daea, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor referitoare la cele 132 de informari ale SRI despre pesta porcina africana.

Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, a sustinut ca a transmis prima informatie legata de pericolul pestei porcine africane in Romania beneficiarilor legali in iunie 2016.

Petre Daea a vizitat, vineri, festivalul Zilele Recoltei de la Cluj-Napoca, alaturi de comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, si de eurodeputatul Daniel Buda.

Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, si comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, au participat, vineri, la un dialog cu cetatenii intitulat "Un buget modern pentru o Uniune mai puternica", organizat la Facultatea de Studii Europene a UBB. La discutii au participat si ministrul Agriculturii, Petre Daea, si europarlamentarul Daniel Buda