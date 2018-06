"Nu am facut o analiza. O sa rog pe cei care sunt la Camera sa informeze, poate au si imagini, poate au si date. Am aflat ca o parte dintre cei care au intrat astazi au fost adusi de cei de la grupul USR de la Senat. Sunt un om extrem de tolerant, permisiv, dar, daca USR asta intelege prin politica, atunci va trebui sa luam niste masuri care sa insemne anumite restrictionari. (...) Cei care au alte preocupari si sunt preocupari specifice strazii si vor sa le importe in Parlament, eu va spun, in calitate de presedinte al Senatului, ca si majoritatea colegilor mei vor impartasi aceasta abordare. Nu putem sa transformam practic Parlamentul din loc de dezbatere in loc de batalie fizica. Sa-l transformam in ring de box cum vad ca unii isi imagineaza ca ar trebui sa fie. (...) Nu exista in regulament sanctiuni financiare sau ... O sa vedem ce ne permite regulamentul si, daca regulamentul nu ne permite, va spun foarte clar de pe acum ca o sa introducem prevederi in regulament care sa speram ca o sa permita o revenire la normalitate", a afirmat Tariceanu, la Senat.

El a adaugat ca "este foarte important cine i-a ajutat (pe protestatari sa intre in Palatul Parlamentului - n.r.)", pentru ca este "o reflectare clara a mentalitatii pe care un partid care e ales in Parlament o are despre modul in care se duce lupta politica in democratie".

"Adica aceste manifestari sunt manifestari de tip fascist. Asa a inceput fascismul si totalitarismul in Europa. Si comunistii dupa razboi la fel s-au comportat, prin violenta sa acapareze puterea. Atata vreme cat eu sunt presedinte al Senatului va spun ca nu sunt dispus sa inchid ochii sa ma fac ca nu vad si sa tolerez astfel de atitudini. (...) Daca rezultatul asigurarii protectiei, pazei Parlamentului este cel pe care l-am vazut astazi, atunci sigur ca imi pun semne mari de intrebare ce facem, pe cine trebuie sa aducem", a sustinut Tariceanu, potrivit Agerpres.

Presedintele Senatului a asemanat cele traite miercuri la iesirea din plen cu evenimentele desfasurate in ianuarie 1990.

"Ceea ce s-a intamplat in plen a fost mai nimica toata. USR ne-a obisnuit cu bannere in plen samd. Ce s-a intamplat afara, va spun sincer, am retrait, pentru ca am retrait pentru cateva minute, ziua de 28 ianuarie 1990, cand, la initiativa organizatiilor de tineret ale PNL si PNT, solicitasem sa avem o intalnire cu reprezentantii noii puterii instalate la Bucuresti dupa caderea comunismului si in Piata Victoriei, in fata Guvernului, (...) ne astepta o contramanifestatie organizata de FSN cu muncitori adusi de la IMGB si alte unitati reprezentative ale economiei socialiste. Aceeasi atmosfera de agresivitate dusa la extrem, de intoleranta, pe care am vazut-o atunci, am retrait-o astazi promovata de USR si simpatizantii, membrii nu stiu, pe care i-a adus astazi in Parlament. Eu nu am crezut ca in Parlament voi asista vreodata... Eu cred ca suntem caz unic, nici in Ucraina unde se iau la bataie in sedinta de plen nu am vazut asa ceva. USR vrea sa doboare noi si noi recorduri triste pentru democratia romaneasca. Daca ei asa cred ca se duce disputa parlamentara, in Parlament, ma rog, atunci alte comentarii sunt de prisos", a relatat Tariceanu.

El a subliniat insa ca accesul peroanelor straine in Parlament nu poate fi interzis.

"Nu stiu daca vi se pare normal sa asistam la astfel de manifestari care, pana la urma, au alunecat in agresiune fizica si la adresa mea si la adresa premierului si a celorlalti care eram acolo. Cred ca asa ceva nu e normal. Probabil ca acest subiect il vom discuta la Senat in cadrul Biroului permanent, cu liderii de grup, la Camera banuiesc ca vor face acelasi lucru ca pe viitor astfel de situatii sa fie evitate. Accesul persoanelor straine nu poate fi interzis in Parlament si nu asta vrem, pentru ca sunt si vizitatori, sunt anumite dezbateri la care e normal daca vrea cineva sa asiste sa poata sa participe. Daca aceste prevederi (ale regulamentului - n.r.) sunt folosite pentru a duce in Parlament oameni al caror comportament este cel pe care l-am vazut astazi, atunci sigur ca imi pun intrebarea si colegii mei isi vor pune aceeasi intrebare si o sa discutam. Nu stiu sa va spun acum ce masuri vom lua, dar niste masuri pentru a preveni pe viitor situatii similare fiti convinsi ca vom lua", a punctat Calin Popescu-Tariceanu.

Potrivit acestuia, comportamentul de miercuri de pe holul Parlamentului nu este specific presei.

"Am vazut o serie de persoane, va cunosc pe voi cei care reprezentanti presa, ne intalnim in fiecare zi, ii stiu si pe unii dintre cameramani, dar am vazut unii care aparent aveau aparate de fotografiat, pareau sa fie de la presa. Nu i-am vazut niciodata, banuiesc ca nu reprezinta presa romana, pentru ca nu acesta este comportamentul pe care il cunosc, cel putin din partea ziaristilor care sunt acreditati la Parlament. Am avut intotdeauna un dialog civilizat, stiu ca sunt momente in care vreti cu nerabdare sa luati o declaratie la cald, dar niciodata de cand stiu eu in Parlament nu am vazut asa ceva. Deci cei care au venit, pe langa cei pe care ii cunosc, nu cred ca faceau parte din presa. Sau, daca reprezinta, nu stiu ce reprezinta, nu fac cinste breslei. Nu stiu daca voi puteti da un exemplu de ceva similar si daca acest comportament este acceptabil", a completat Tariceanu.