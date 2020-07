Clădirea parlamentului din Belgrad a fost luată cu asalt după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că impune noi măsuri de restricție pentru a opri pandemia.

Președintele a decis să instituie din nou starea de urgență, iar susținătorii opoziției au protestat violent la aflarea acestui anunț.

Noile măsuri de carantină vor reîncepe din weekend, iar Vucic a declarat că spitalele sunt supraaglomerate în capitala Serbiei.

În prezent, sunt 16.168 de cazuri de coronavirus în țară, iar aproximativ 3.000 de cazuri sunt active. Cifrele sunt în continuă creștere, însă, iar sistemul medical este suprasolicitat.

Oficial, sunt 330 de morți, iar marți, au fost confirmate 299 de cazuri de coronavirus în țară, cu cifre de 2-300 de cazuri noi în fiecare zi.

Aleksandar Vucic a promis că va construi rapid un nou spital în Serbia, care va avea 800 - 1.000 de paturi.

Protestatarii au reușit marți seară să spargă un cordon de poliție și chiar să intre în clădirea Parlamentului, însă au fost evacuați de alte trupe.

Additional police forces are arriving to the central Belgrade in an attempt to disperse thousands of people that are still on the streets of the Serbian capital, protesting announced #COVIDー19 measures pic.twitter.com/KWCpSK5dnz