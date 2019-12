'Este un eveniment oribil, tragic', a declarat John Adams, procurorul comitatului Berks, in cadrul unei conferinte de presa luni, la scurt timp dupa arestarea mamei, Lisa Snyder.

Femeia, care isi crestea singura cei doi copii, a fost arestata la mai mult de doua luni dupa ce micutii au fost gasiti spanzurati in mica localitate Albany Township, situata la 100 de kilometri nord de Philadelphia, a declarat procurorul, scrie Agerpres.

Mom, 36, charged with murder, as 2 kids (ages 8 and 4) died of hanging



They died days later. Lisa Snyder, of Pennsylvania, is also charged with sexual intercourse with a dog.https://t.co/shNEvixk8p