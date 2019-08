Un pui de dugong, mamifer marin, in varsta de 8 luni, ce a cucerit inimile thailandezilor dupa ce a fost salvat in luna aprilie de pe o plaja, a murit din cauza unei infectii a sistemului digestiv provocata de cantitatea de plastic pe care a ingerat-o in mediul natural, transmite sambata DPA.





Puiul de mamifer marin, botezat Miriam, a fost gasit la Krabi, la aproximativ 600 de km. sud de Bangkok, iar veterinarii au sperat ca animalul se va insanatosi si va prinde puteri pentru a putea fi eliberat din nou in mediul natural, noteaza publicatia The Bangkok Post. Cauza mortii acestui animal constituie un nou semnal de alarma cu privire la problema poluarii apelor cu deseuri din plastic, scrie Agerpres. Dugongul este un mamifer marin de talie medie si reprezinta una dintre cele patru specii ramase care formeaza ordinul Sirenia. Celelalte trei specii sunt de lamantini. In prezent dugongul este singurul reprezentant al unei familii odinioara diverse de mamifere marine, Dugongidae. Cea mai apropiata ruda a sa, vaca de mare a lui Steller (Hydrodamalis gigas), a fost vanata pana la disparitie in secolul XVIII. Dugongul este singurul mamifer marin strict ierbivor.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre thailanda, plastic, dugong, ingerare

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×