Turisti in bikini si cupluri care doresc sa profite de un cadru romantic pot fi vazuti in numar tot mai mare in Siberia datorita unui lac artificial si poluat, a carui culoare reaminteste de aceea a unui paradis tropical si care a devenit de curand un veritabil magnet pentru vizitatorii aflati in cautarea unui selfie perfect realizat in "Maldivele" siberiene, informeaza AFP.



Situl in cauza, folosit ca groapa de gunoi a unei centrale termice din Novosibirsk, a devenit foarte repede un fenomen pe Instagram datorita apelor sale de un albastru cristalin si stralucitor, fenomenul fiind cauzat de dizolvarea in apa a oxidului de calciu emis de acea uzina. Desi mai multe panouri semnaleaza pericolul din zona, anumiti vizitatori nu ezita atunci cand vine vorba despre realizarea "fotografiei perfecte" si risca iritatii ale pielii sau probleme medicale mai grave. "Am venit pentru a face o fotografie frumoasa. Orasul nostru este gri si acesta este unul dintre putinele locuri frumoase", a declarat Aleksei Serenkov, unul dintre primii localnici care au promovat situl pe internet publicand o fotografie ce il prezenta in timp ce purta o cagula si se afla pe o geamandura ce avea forma unui inorog alb. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Acea fotografie i-a adus insa si o iritatie cutanata la nivelul picioarelor, care intre timp "a disparut deja", potrivit spuselor sale, scrie Agerpres. Totusi, tanarul nu sfatuieste "pe nimeni sa guste din acea apa". Conform declaratiilor sale, absenta pazei explica prezenta vizitatorilor, inclusiv a unora care "fac gratar" pe malurile lacului. Fotografa Ekaterina Aksiutina a mers acolo insotita de clientii ei: un cuplu care a dorit fotografii in tinute de miri. "Era o data importanta pentru relatia lor si mi-au cerut o sesiune de fotografii aici. Insa n-am venit pentru a face baie aici sau pentru a atinge apa, deoarece stim ca este periculos", a adaugat fotografa. In fata cresterii popularitatii zonei, compania care administreaza centrala termica a reamintit pe site-ul ei ca acesta este "o zona industriala, nu o rezervatie naturala sau un parc acvatic". Ea a recomandat vizitatorilor si localnicilor sa nu faca baie in lac si sa nu foloseasca in niciun caz acea apa pentru a isi iriga plantele. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

