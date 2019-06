Maia Sandu, investita premier de coalitia formata de Blocul ACUM (PAS si Platforma DA) si Partidul Socialistilor (PSRM), multumeste Romaniei si presedintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.





"Vreau sa multumesc Romaniei si domnului Presedinte Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. In mod special, salutam apelul Presedintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la solutionarea, in regim de urgenta, a situatiei politice actuale din tara noastra.

Guvernul proeuropean investit la Chisinau de catre o majoritate parlamentara legal constituita, in virtutea aspiratiilor noastre europene si a loialitatii fata de statul de drept si interesele cetatenilor, isi afirma adeziunea ferma fata de valorile democratice si obiectivul de a asigura pacea si stabilitatea in Republica Moldova si in regiune. Un dialog politic pentru rezolvarea crizei politice poate avea loc doar in Parlament, dupa ce vor fi deblocate institutiile guvernului si vor fi inlaturati oamenii agresivi care impiedica accesul si functionarea administratiei investite de Parlament in mod democratic.

Oamenii din Republica Moldova vor sa traiasca liber intr-un stat prosper, guvernat in baza valorilor si principiilor europene, sa se simta in siguranta in propria tara, eliberati de dictatura, coruptie si frica. Am deplina incredere si convingere ca domnul Presedinte Iohannis sprijina aceleasi deziderate si va sustine in continuare aspiratiile cetatenilor Republicii Moldova", a scris Maia Sandu pe Facebook.