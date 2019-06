Reclamele care perpetueaza stereotipuri de gen considerate nocive, cum ar fi cele care arata barbati luptandu-se cu treburile casei sau fete mai putin orientate spre studiu decat baietii, vor fi interzise incepand de vineri in Marea Britanie, relateaza joi Press Association.



Alte scenarii problematice de reclame, in baza noii legi, sunt cele prezentand barbati care se relaxeaza in timp ce femeile strang singure mizeria lasata de familie, barbati care dau de greu cand incearca sa schimbe un scutec sau femei care nu prea reusesc sa parcheze masina.

Creatorii de publicitate vor trebui sa fie atenti si la situatii cum sunt, de exemplu, evidentierea contrastului dintre un baiat curajos si o fetita grijulie sau cele care sugereaza ca pentru un barbat este injositor sa-si asume roluri sau misiuni "tipic feminine", a avertizat Comisia privind practicile in publicitate (CAP), aflata in administrarea Autoritatii pentru standarde in publicitate (ASA).

Interdictia nu vizeaza toate formele de stereotipuri de gen, nereferindu-se, de pilda, la reclame cum sunt cele cu femei care fac curat sau barbati care fac reparatii prin casa.

ASA a interzis deja publicitatea continand forme de sexualizare inadecvata sau imagini cu persoane exagerat de slabe.

Stereotipurile de gen nu sunt intotdeauna problematice, iar folosirea de stereotipuri realmente ofensatoare sau potential nocive in publicitate nu este un fenomen endemic, a mentionat CAP, subliniind ca scopul noilor reguli este nu atat interzicerea directa a stereotipurilor de gen, cat identificarea factorului de nocivitate care trebuie prevenit, scrie Agerpres.

Industria publicitatii a avut sase luni pentru a se pregati pentru aceasta schimbare, iar de acum inainte ASA urmeaza sa analizeze eventualele reclamatii, CAP urmand sa faca peste un an o evaluare a situatiei pentru a stabili daca obiectivele noilor reguli au fost indeplinite.

Directorul executiv al ASA, Guy Parker, a explicat ca organizatia sa are "dovezi ca stereotipurile de gen nocive din reclame pot contribui la cresterea inegalitatii in societate, in detrimentul tuturor". "Este in interesul femeilor si barbatilor, al economiei si societatii ca creatorii de publicitate sa renunte la astfel de portretizari invechite", a adaugat responsabilul ASA.