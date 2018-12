Sediul CNN a fost inchis mai bine de o ora dupa ce un apelant a precizat ca au fost ascunse nu mai putin de cinci bombe in cladirea Time Warner Center, perturband programul postului de televiziune.



"Am inchis perimetrul la Columbus Circle si am verificat cladirea", a spus detectivul Hubert Reyes.

