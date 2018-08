Potrivit autorilor cercetarii, "toate tipurile de exercitii fizice au fost asociate cu imbunatatirea sanatatii mintale". Insa, efectele pozitive sunt mai pronuntate in cazul practicarii "sporturilor de echipa, ciclismului, activitatilor aerobice si a exercitiilor fizice in sala de forta".

Studiul publicat in The Lancet Psychiatry se bazeaza pe chestionare completate de peste 1,2 milioane de persoane adulte din Statele Unite in perioada 2011 - 2015.

Aceste chestionare au inclus o lista cu 75 de tipuri de activitati fizice, de la mers pe jos pana la culturism, gradinarit, pescuit sau yoga. Respondentilor li s-a solicitat sa completeze de cate ori pe saptamana sau pe luna au practicat o anumita activitate si care a fost durata medie de timp alocata acesteia.

O alta intrebare a fost: "Daca va ganditi la sanatatea dumneavoastra mintala - inclusiv stresul, depresia si problemele emotionale - cate zile din ultimele 30 nu v-ati simtit bine?".

Rezultatul cercetarii? "Persoanele active fizic au declarat, in medie, cu 1,5 zile mai putin pe luna in care nu s-au simtit bine din punct de vedere al sanatatii mintale in comparatie cu cele care nu fac miscare", au notat autorii intr-un comunicat.



Respondentii au declarat, in medie, aproximativ 3,5 zile pe luna de "stare proasta" din punct de vedere al sanatatii mintale, scrie Agerpres.

Doza ideala de exercitii fizice este de "45 de minute de trei pana la cinci ori pe saptamana". Daca acest interval este depasit, efectele benefice sunt diminuate. Respondentii care au ajuns la trei ore de activitate fizica pe zi au raportat o stare psihica mai putin buna in comparatie cu cei care nu faceau miscare.

Coordonat de un cercetator in psihiatrie de la Universitatea Yale (Statele Unite), Adam Chekroud, studiul reprezinta o observatie statistica si nu stabileste o legatura de cauzalitate, noteaza AFP.