Victoria i-a ascultat sfatul și așa a aflat că suferă de cancer tiroidian.

Telespectatoarea care a observat umflatura a avut la rândul ei cancer tiroidian.

"Prezint cele mai importante știri despre sănătate din ultimul secol, dar nu m-am gândit o clipă la propria mea sănătate," a spus prezentatoarea care a și mulțumit spectatoarei care i-a trimis mesajul.

"Voi fi veșnic recunoscătoare persoanei care a făcut efortul de a avertiza un străin. Nu avea nicio obligație față de mine, dar m-a ajutat," a mai adăugat aceasta.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM