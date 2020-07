Tu ce ai face dacă ai găsi omizi în legumele cumpărate de la supermarket? Le-ai duce înapoi și ai cere banii pe ele? Sau le-ai crește și documenta toată povestea pe rețelele de socializare?

Pentru a doua variantă a optat Sam Darlaston, gazdă a postului de radio Kiss FM UK.

Pe data de 11 iunie, acesta se pregătea să gătească broccoli cumpărat de la supermarketul Tesco când a observat șapte omizi. Primul gând a fost să scape de insecte, dar câteva minute mai târziu, i-a venit o idee năstrușnica. Acesta a decis să păstreze omizile și să aibă grijă de ele până cresc și se transformă în fluture.

Darlaston a creat o cutie pentru omizi și în doar câteva zile a observat că una dintre insecte a trecut deja la stadiul de cocon. Câteva zile mai târziu, din cocon a ieșit un fluture alb de varză.

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars😳🐛 pic.twitter.com/3VLIQAEogG