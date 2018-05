"Curtea Suprema din Danemarca a decis ca 'Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor. Hotararea deblocheaza definitiv transferurile de detinuti romani si procesele de extradare a cetatenilor romani, pe numele carora exista un Mandat European de Extradare'", este anuntul postat de ministrul Toader, care mai precizeaza ca hotararea instantei daneze dateaza din data de 4 mai.

Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut, pe 24 ianuarie a.c., Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile romanesti, informa agentia Reuters.

Curtea Suprema din Danemarca a decis anul trecut ca patru romani acuzati in Romania de trafic cu fiinte umane nu pot fi repatriati, intrucat incarcerarea lor in conditiile inchisorilor romanesti ar echivala cu o incalcare a drepturilor omului.

"Pur si simplu nu este corect ca tari precum Danemarca sa fie obligate sa gazduiasca infractori straini din cauza conditiilor precare de detentie din tarile lor", a spus Rasmussen la Strasbourg in fata Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

"Avem nevoie de un sistem mai dur fata de tarile care nu isi indeplinesc obligatiile in materie de respectare a drepturilor omului. (...) In acelasi timp, avem nevoie de un sistem care sa nu interfereze prea mult in tarile care trateaza cu seriozitate respectarea drepturilor omului", a explicat premierul danez Consiliului Europei, organism a carui presedintie semestriala este asigurata din noiembrie de tara sa.

El a anuntat in interventia sa ca Danemarca va gazdui in luna aprilie o conferinta ministeriala sub egida Consiliului Europei, cu obiectivul de a da un 'nou imbold actualei reforme a sistemului Conventiei Europene a Drepturilor Omului'.

Printre propunerile guvernului de la Copenhaga se va regasi si solicitarea ca instantele nationale sa primeasca o mai mare libertate de a expulza delincventii straini, dar sansele ca o asemenea masura sa fie aprobata de Consiliul Europei sunt slabe, in conditiile in care unii delegati au sustinut ca astfel s-ar submina legitimitatea Curtii Europene pentru Drepturile Omului, scrie Agerpres.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, preciza pe 25 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene.





"Sunt multi cei ce cred ca le stiu pe toate! Returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata in conditiile unei garantii scrise prin care se asigura detentia in spatiile corespunzatoare standardelor europene", scria Tudorel Toader.

El a mentionat ca a discutat acest lucru de mai multe ori cu oficiali danezi. "In 2017 am avut trei intrevederi cu ministrul justitiei din Danemarca, doua intrevederi cu ambasadorul Danemarcei la Bucuresti, iar doua delegatii parlamentare din Danemarca au vizitat Romania, pe aceeasi tema! De fiecare data am convenit asupra faptului ca le vom oferi garantii scrise pentru detentia in conditii corespunzatoare, urmand sa ne adreseze o solicitare scrisa in acest sens! Ma intreb oare de ce autoritatile din Danemarca prefera atitudinile critice la adresa Romaniei, in loc sa ne adreseze solicitarea in scris, astfel cum am tot convenit?", a mai afirmat Tudorel Toader, in postarea sa pe Facebook din 25 ianuarie.