Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care este acuzat de DNA ca ar fi intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman.

"Am citit dosarul, rechizitoriul, declaratii, stenograme si va spun sincer ca am fost trimis in judecata fara probe, doar pe declaratii, barfe, zvonuri auzite la sprit. Eu nu am inteles de ce am fost trimis in judecata. In opinia mea, nu sunt probe. Sunt tinta DNA", le-a spus Dragnea magistratilor.

Pe parcursul a doua ore, Liviu Dragnea a invocat prevederi legale, a facut referire la declaratiile date de ceilalti inculpati in dosar si le-a spus judecatorilor ca este nevinovat.

El le-a explicat magistratilor contextul in care a cunoscut-o pe Anisa Stoica.

"Am inteles acuzatiile DNA, doar ca le resping categoric, deoarece ma consider nevinovat. In perioada 2006 - 2012, cand am fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman si al PSD Teleorman, nu a existat nicio relatie privilegiata cu Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica. Pe Botorogeanu o cunosteam inainte de 2004, in contextul relatiilor de partid. Ea lucra la un birou parlamentar. Pe Stoica am cunoscut-o la o manifestare de partid, unde a fost o discutie in pauza intre membrii de partid si presa locala din Teleorman. Era o discutie informala. Se discutau chestiuni politice. Atunci au venit cateva pareri din partea presei ca PSD Teleorman ar trebui sa aiba o mai buna relatie cu mass-media si eu am spus: 'dati-ne idei'. Era prin 2005 - 2006. In gluma, cred, cei din presa au spus: 'asta va costa'.

Eu am zis ca nu avem bani de consultanta si nici sa angajam pe cineva. O organizatie judeteana de partid nu era ca la o fabrica, unde sa lucreze oameni cu program, cu organigrama. Ulterior, cred ca la sediul de partid, a venit Anisa Stoica, ca un fel de continuare a discutiei de la acel eveniment politic, ca sa discutam cum s-ar putea face o colaborare cu ea pe partea de comunicare. (...) Anisa Stoica m-a intrebat daca putem sa realizam o colaborare intre ea si PSD in domeniul comunicarii. Eu i-am spus ca nu eu fac angajari, ci secretarul de partid si ca poate sa colaboreze voluntar cu partidul. Ulterior, cand am avut o sedinta de birou permanent la PSD Teleorman, dupa ce s-a terminat sedinta, era multa lume acolo, la un moment dat Anisa Stoica mi-a zis ca trebuie sa aiba un venit si daca se poate angaja la partid. Eu i-am sugerat sa isi caute un loc de munca, pentru ca nu se poate baza pe partid. Nu i-am cerut sa mearga sa se angajeze la DGASPC Teleorman si nici nu am vorbit cu cineva de la Directie", a declarat Dragnea.

El a negat ca i-ar fi cerut directorului DGASPC Teleorman, Alesu Floarea, sa le mentina in functie pe cele doua angajate.

"Eu nu am stiut ca cele doua angajate nu vin la serviciu la DGASPC Teleorman si nici nu mi-a adus nimeni la cunostinta despre acest lucru. Este adevarat ca le vedeam pe cele doua la partid, o data sau de doua ori pe luna, cand aveam birourile permanente. (...) Ele acum sunt doua personaje importante, figuri publice. La acea vreme nu erau persoane importante, de notorietate, nici macar la nivelul orasului Alexandria", a spus Dragnea.

Liviu Dragnea a adaugat ca in rechizitoriu se spune in mod gresit ca DGASPC Teleorman se afla in subordinea lui directa, ca presedinte al CJ Teleorman. In plus, el a aratat ca nu avea posibilitatea, subiectiv, de a o demite sau schimba pe Floarea Alesu din functia de director al DGASPC Teleorman.

"Doamna Alesu nu mi-a prezentat niciodata situatia celor doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica - si nici situatia concreta a altui angajat. (...) Eu am stabilit doua reguli la CJ Teleorman. Prima - orice discutie se putea face in prezenta doamnei Magheru, director Programe/strategii in CJ Teleorman, a coordonatorului din CJ al respectivei institutii si, evident, cu seful entitatii respective. A doua regula - sa nu se discute cu sefii institutiilor subordonate CJ Teleorman aspecte care nu intra in sfera de activitate a Consiliului Judetean. In acest context, nici doamna Alesu si nici altcineva nu mi-a spus ca cele doua angajate incasau salariu si nu ar fi venit la serviciu. (...) Eu am fost trimis in judecata pe barfe si zvonuri. S-a tot vorbit in ultima perioada, zvon in Alexandria, ca li s-ar fi sugerat celor doua angajate ca, daca ar spune cateva lucruri despre mine, eventual sa ma aduca in aceasta poveste, ar primi o pedeapsa mai usoara, poate si altceva. Nu am certitudinea ca ceea ce am auzit este real sau nu. (...) Floarea Alesu a sustinut ca a discutat cu mine si ar fi comunicat si altor doua persoane - Vlad Eugen si Dumitrescu Mircea, desi acestia nu confirma asta. Nu se poate ca toata lumea sa minta si doar Alesu Floarea sa spuna adevarul", a afirmat Liviu Dragnea.