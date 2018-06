Dennis Hof, in varsta de 71 de ani, caruia ii place sa se compare cu presedintele american Donald Trump, l-a invins in aceasta saptamana pe deputatul in functie James Oscarson in alegerile primare organizate intr-un district rural conservator din Nevada, promitand scaderi de impozite si apararea dreptului de a detine arme de foc.

Partidul Republican a anuntat insa ca nu il va sprijini, fapt salutat de Dennis Hof, un om de afaceri nonconformist, care a spus ca reprezentantii acestei formatiuni politice din Camera Reprezentantilor din Nevada sunt "stupizi" si "incompetenti din punct de vedere politic".

Dennis Hof se va confrunta in noiembrie cu democrata Lesia Romanov pentru functia de deputat din partea comitatului Nye in parlamentul statului american Nevada. Rivala lui a mizat in campania ei electorala pe educatie si pe buna gestionare a fondurilor publice si a resurselor naturale, potrivit Agerpres.

Politicianul, fost angajat al Postei americane, care a deschis apoi mai multe benzinarii si restaurante, dar si sapte bordeluri, a fost vedeta unei emisiuni TV de tip reality-show difuzata pe postul HBO, care descria viata prostituatelor din unul dintre stabilimentele sale.

El a publicat si un volum de memorii, al carui titlu - "The art of the pimp" ("Arta proxenetului") - face aluzie la un bestseller al presedintelui Donald Trump, "The art of the deal".

La fel ca presedintele american, Dennis Hof exceleaza in arta autopromovarii si s-a descris pe site-ul campaniei sale electorale ca un om de afaceri care se bucura de un succes "ENORM".

Criticii lui au reamintit faptul ca politicianul a fost acuzat - la fel ca Donald Trump - de agresiune sexuala, desi nu a fost pus niciodata oficial sub acuzare si neaga acuzatiile ce i-au fost aduse.

Altii il taxeaza de oportunist, remarcand faptul ca Dennis Hof a sustinut-o in 2016 pe democrata Hillary Clinton in alegerile prezidentiale americane, folosind adeseori sloganul "prostituatele o sustin pe Hillary".

Nevada este singurul stat american in care prostitutia este autorizata, bordelurile fiind legale doar in anumite zone rurale. Ea nu este permisa insa in Las Vegas, orasul cazinourilor si al prostitutiei ilegale din Statele Unite.

Lesia Romanov a declarat pentru The New York Times ca spera ca victoria obtinuta in alegerile primare de Dennis Hof ii va mobiliza in favoarea ei pe alegatori, inclusiv pe republicanii reticenti la ideea de a vota pentru un barbat care traieste din exploatarea femeilor in plin avant al miscarii #MeToo, care denunta violentele sexuale, si in contextul in care dezbaterile despre posibilitatea de a interzice prostitutia in Nevada sunt mai aprinse ca oricand.