Hoteluri

De departe cea mai mare parte din banii tai de vacanta se vor duce pe cazare. In primul rand, perioada in care alegi sa vizitezi Turcia va face diferenta si e bine de stiut ca perioada de varf incepe din iulie si se termina in septembrie. Pe tot parcursul acestor luni, hotelurile cresc preturile, iar tie iti va fi mai greu sa gasesti o cazare ieftina. Noi iti recomandam sa vizitezi Turcia in aprilie, mai sau chiar octombrie, atunci cand preturile revin la normal, iar temperaturile sunt inca de vacanta. De asemenea, preturile pentru clientii care nu au rezervare sunt si mai mari, asa ca nu te sfatuim sa incerci sa te targuiesti cu receptionerul daca nu ai rezervare.



Unde mananci ieftin

Fereste-te de restaurantele care sunt special deschise pentru turisti straini pentru ca acestea nu sunt nimic altceva decat capcane turistice cu mancare scumpa si proasta. Iti recomandam sa vizitezi micile restaurante cu specific, unde mananca de obicei localnicii. Vei gasi acolo mancare ieftina si buna, perfecta pentru toate gusturile si buzunarele. Te vei delecta cu 3 feluri de mancare, toate sub 4 euro. In plus, cele mai bune feluri de mancare le gasesti la aceste restaurante: shish-kebab, lavash, durum sau baklava sunt doar cateva dintre aceste optiuni delicioase.



Transport ieftin

Aici nu vorbim strict de biletele de avion pentru ca poti oricand sa cauti cele mai bune oferte si sa obtii un pret decent. Trucurile sunt deja bine cunoscute de toti turistii. Vorbim in schimb despre transportul din Turcia. Desi ai avea impresia ca benzina este mai ieftina acolo, afla ca nu este deloc adevarat; Turcia “se lauda” cu unele din cele mai ridicate preturi la carburant din lume. Iar daca alegi sa inchiriezi o masina, alege una pe diesel. De asemenea, mai poti economisi bani folosind transportul in comun sau chiar bicicleta.

Sfaturi generale

Iti recomandam sa nu schimbi banii la aeroport sau in Romania pentru ca rata de schimb nu este avantajoasa si vei primi mai putini bani. Apeleaza la casele de schimb valutar din Turcia pentru ca vei obtine un curs mai bun.

De asemenea, ai grija cat bacsis lasi si unde. In general, staff-ul hotelului primeste bacsis o singura data, la finalul sederii, iar soferii de autobuz sau taxi nu primesc astfel de “atentii”, desi multi se asteapta sa le lasi o suma rotunjita. Cat despre baruri si restaurante, nu e nevoie de bacsis daca iti comanzi doar o bautura, insa la masa e recomandat sa lasi aproximativ 10% din valoarea consumatiei. Verifica intotdeauna nota de plata.