Тренинг: Охота на Олигарха . Любовница Олегарха Настя Рыбка🐠 совместно с героиней секса на набережной Сашей Травкой☘️ проведут эксклюзивный выездной тренинг для девочек👗 от 18 до 23 лет. 📌На тренинге они научат : Как и где знакомится с людьми из Forbes🏆, техники знакомства и привлечения внимания. 🥊Эффективные шаблоны поведения. 🎭Как и о чем общаться с миллиардером, поддерживать беседу, чтобы ему было весело и интересно; Как удовлетворить🔞 искушённого женским вниманием мужчину в постели и наверняка раскрыть его сексуальный ☯️потенциал, найти его ⛓фетиши и скрытые 🙊сексуальные желания; 🌪Как снести крышу олигарху, сделать его жизнь увлекательной😈; как выделиться 💡в условиях высокой конкуренции, запомниться и стать для него неповторимой; 💣Стратегии воздействия на женатый объект; ⚰️как слить жену/любовницу/официальную фаворитку; 💏Как его влюбить в себя фишками и приемами влюбления. 🔛Как быть смелой, готовой на любые ходы, осмелиться изменить его жизнь и свой в ней статус👸🏼! 🎯Лучшие ученицы по результатам тренинга получат бонус 🍒: возможность встретиться с Олегом 🦌Дерипаской, Михаилом 🐿Прохоровым и Романом 🦃Абрамовичем 2 января на закрытом 🛫🛥🥂🔒мероприятии и попробовать их 🍎соблазнить. Тренинг состоится с 18 по 26 ноября в Тайланде🌴. После тренинга будут даны домашние 📝задания выполняемые под контролем тренеров, для подготовки к встрече 🏹с миллиардерами. ⚠️Для встречи обязательно наличие шенгенской визы. 💵Стоимость тренинга 20 тысяч рублей при оплате до 1 ноября. После 1 ноября цена тренинга 30 тысяч рублей. В стоимость не входит проживание и питание, только тренинг. ✅Запись в 📩директ, ⚠️⚠️оплата ⚠️⚠️возможна только после собеседования. #дерипаска #олегтиньков #прохоров #абрамович

