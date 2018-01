Traficul rutier pe Rue des Petits Ports, o sosea situata in apropierea Pointe de la Varde, sit inclus pe lista zonelor naturale protejate, va fi inchis in perioada 15 ianuarie - 15 martie, conform unui decret municipal.

Anul trecut s-a constatat "mortalitatea ridicata in randul amfibienilor in timpul migratiei", cauzata de traficul rutier din acest oras portuar de pe coasta nordica a Bretaniei.

In aceasta perioada a anului, broastele raioase si tritonii Lissotriton helveticus, inclusi pe lista rosie a speciilor pe cale de disparitie, migreaza in vederea reproducerii intr-un iaz situat in apropierea soselei, scrie Agerpres.

"La mijlocul lunii februarie 2017, aproximativ o mie de amfibieni au fost semnalati in jurul acestui iaz", potrivit primariei.

In 2017, prima interdictie de circulatie impusa in zona timp de o luna ''a facut posibila stoparea mortalitatii amfibienilor si conservarea reproducerii acestora'', a precizat institutia.