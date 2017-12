Cercetatorii vor sa afle daca acest dispozitiv ''smartbrush'' (periuta de dinti inteligenta) poate detecta cu o acuratete suficient de mare modificarile aparute in compozitia salivei astfel incat sa ii alerteze pe pacienti cu privire la simptomele unei afectiuni cardiace, iar acestia sa se adreseze ulterior medicului.



Oamenii de stiinta spera ca dispozitivul sa poata fi utilizat pentru identificarea persoanelor cu risc ridicat de insuficienta cardiaca, problema ce apare atunci cand inima nu pompeaza sangele in mod corespunzator in toate zonele corpului.

Cercetatorii de la Spitalul Universitar Ramon y Cajal din Madrid studiaza in prezent daca analizele zilnice ale salivei - efectuate cu ajutorul periutei de dinti revolutionare - ar putea fi folosite pentru monitorizarea semnelor vitale si a indicatorilor biologici ce ar putea trada un risc crescut de probleme cardiace permitand astfel o monitorizare mai atenta fara a perturba rutina zilnica a pacientilor.

Specialistii analizeaza acuratetea cu care dispozitivul poate verifica nivelul de oxigen din sange, presiunea sangelui si anumiti parametrii biologici precum cantitatea de sodiu din corp, ce pot oferi date cu privire la tendinta de retentie a fluidelor, unul dintre simptomele care indica o posibila functionare defectuoasa a inimii, scrie Agerpres.

''Cunoscand semnele vitale ale pacientilor putem ajusta tratamentul lor pentru a mentine echilibrul fluidelor'', a declarat cardiologul Alvaro Marco del Castillo. ''Cu un minim de informatii legate de puls, presiunea sangvina si unele mostre biologice de saliva este posibila efectuarea unor corectii minore ce pot ajuta pacientul'', a adaugat acesta, conform sursei citate.

Periuta de dinti inteligenta se afla in prezent in faza de proiectare, a precizat medicul cardiolog din cadrul departamentului care a realizat recent si un ''tricou inteligent'' cu ajutorul caruia pot fi monitorizati mai usor pacientii care sufera de aritmie. Acest obiect de vestimentatie cu rol medical inlocuieste sistemul de monitorizare clasic - care este atasat de corp printr-o serie de fire si plasturi si trebuie purtat timp de 24 de ore - si a fost implementat in spitalul din Madrid in cazul pacientilor care necesita o perioada de supraveghere mai lunga.