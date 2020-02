Social • 13 Februarie 2020 • 10:47 10:47 Lectura de 3 minute

Segmentul aparatelor electrocasnice pentru conservarea alimentelor se dezvolta de la trimestru la trimestru, consumatorii avand acces la tehnologii din ce in ce mai uimitoare, spatii pentru depozitare din ce in ce mai generoase, clase energetice din ce in ce mai eficiente. Nici la capitolul “oferta de produse” nu putem spune ca stam prea rau, avand in vedere gama variata de frigidere pe care le putem achizitiona chiar si online, primindu-le in cel mai scurt timp posibil, exact la usa casei noastre.



A trecut piata globala a frigiderelor prin schimbari de bun augur, comparativ cu anii 90 sau chiar si cu anii 2000? Absolut! Atunci, cum ar trebui sa arate cel mai bun frigider al unei noi generatii de produse, pornind de la principalele criterii de selectionare ale unui astfel de produs electrocasnic? Raspunsul la aceasta intrebare, pe larg, in radurile de mai jos: Volumul pentru depozitarea alimentelor Un frigider foatre bun pe care il poti cumpara in acest an vine la pachet cu un volum impresionant pentru depozitare, masurabil in litri, avand ca scop racirea sau congelarea produselor alimentare. In caracteristicile tehnice ale produsului de care esti interesat, capacitatea maxima de depozitare este determinata de suma dintre doua valori: volumul spatiului total din frigider + volumul spatiului total din congelator. Pornind de la acest criteriu de clasificare, putem discuta despre o gama intreaga de produse, ce incepe cu frigidere mici (o singura usa) si se termina cu frigidere moderne (2 usi), sau frigidere Side-by-Side. Iata cateva cifre orientative: Frigidere mici (1 usa) / frigider + congelator: 50-200 litri;

Frigidere mari (2 usi) / frigider + congelator: 200-300 litri;

Frigidere pentru nevoi de business (2 usi) / frigider + congelator: 400-500 litri; Clasa energetica a frigiderului Daca vrei sa ai parte de frigider economic, 2020 iti ofera aparate frigorifice apartinand clasei energetice A+++, cea mai eficienta categorie de frigidere existenta pana in acest moment. Nu incape indoiala faptul ca achizitionarea unui astfel de produs presupune si un pret de achizitie mai ridicat, insa amortizarea investitiei reprezinta (in timp) o certitudine: consumul de energie scade, fapt ce determina si reducerea cheltuielilor cu energia electrica. Citeste si: Andrei Caramitru: Pozitia de Presedinte al Romaniei nu se mosteneste Pentru a scoate mult mai bine in relief importanta achizitionarii unui frigider cu o clasa de eficienta energetica superioara, este suficient sa precizam faptul ca un produs de ultima generatie din clasa A+++ consuma cu 30% mai putin curent electric fata de unul din clasa A. Functiile noii generatii de produse Noua generatie de frigidere ofera consumatorilor functii uimitoare, pentru conditii mult mai bune de conservare a alimentelor si bauturilor depozitate in spatiile interioare. Daca vrei sa iti cumperi un frigider de calitate in acest an, asigura-te ca dispune si de urmatoarele functii: Functia de racire No Frost In cazul in care alegi un frigider cu functie No Frost, ai parte de 2 avantaje esentiale: Primul avantaj consta in faptul ca un astfel de frigider asigura o racire uniforma , pe intreaga suprafata a spatiilor pentru depozitare, eliminand riscul formarii de gheata si zapada pe peretii aparatului frigorific;

, pe intreaga suprafata a spatiilor pentru depozitare, eliminand riscul formarii de gheata si zapada pe peretii aparatului frigorific; Cel de-al doilea avantaj presupune o pastrare, la cote optime, a tuturor calitatilor nutritive ale alimentelor depozitate. Viteza si timpul de racire influenteaza direct calitatea alimentelor conservate; Functia de ionizare Este o functie de ultima generatie, ce faciliteaza netrualizarea bacteriilor si microorganismelor, factori nocivi ce influenteaza producerea mirosurilor neplacute in spatiile de depozitare ale aparatului frigorific. Citeste si: Teodorovici: Nu este un mesaj de ramas bun. Nu voi parasi decat o... Functia de congelare rapida Recomandam achizitionarea unui aparat frigorific ce dispune de o astfel de functie, ce asigura o congelare mult mai rapida a tuturor alimentelor introduse in spatiile de depozitare ale frigiderului sau ale congelatorului. Mai mult decat, cu ajutorul acestei functii speciale, alimente aflate deja in spatiile pentru depozitare vor fi protejate de actiunea sistemului de racire instanta. Servicii importante oferite de producator Garantie - majoritatea producatorilor ofera garantii-standard de 24 de luni, insa exista si exceptii, in care producatorii garanteaza o perioada de garantie de 60 de luni;

Service garantat - este indicat sa alegi un producator ce ofera si aceasta optiune, ca parte a serviciilor sale, pentru a sti cu exactitate unde iti poti repara frigideru conform celor mai inalte standarde de calitate, chiar daca perioada de garantie a expirat. Iata care sunt cele mai importante criterii de alegere ale unui frigider achizitionat in acest an! Tine cont de faptul ca netul este plin de oferte pentru o serie intreaga de frigidere performante, asadar, tot ce trebuie sa faci este sa consulti cu multa rabdare intreaga lista de produse, pentru a comanda mai apoi aparatul frigorific potrivit nevoilor tale!

