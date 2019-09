Fotoreporterul american Charlie Cole, autor al istoricei fotografii "Omul cu tancul" din Piata Tiananmen, a murit saptamana trecuta in Bali (Indonezia), a informat vineri ziarul independent South China Morning Post, citat de EFE.



Cole, nascut in 1955 si rezident de 15 ani in Bali, a fost unul dintre fotoreporterii care au luat instantanee din balconul unui hotel din Beijing, iar celebra sa poza a castigat World Press Photo in 1989, scrie Agerpres.

In aceasta imagine care a facut inconjurul lumii si a devenit una dintre fotografiile emblematice ale secolului trecut, se vede silueta unui barbat postat in fata unei coloane de blindate pe bulevardul Chang'An, in semn de protest individual, dupa ce sute de tineri murisera in piata cu cateva ore inainte.

Intr-un interviu acodat EFE cu zece ani in urma, Cole a explicat ca a facut fotografia cu "un aparat Nikon si o lentila de 300 de milimetri, de la un balcon care se afla destul de departe, la 200 de metri de scena", dintr-o camera de la etajul 8 al hotelului.

Dupa ce dispersase multimea care se intorsese in piata in cursul diminetii, o coloana de 25 de tancuri a inceput sa avanseze pe bulevard.

"Din neant a aparut acest tanar, cu o jacheta in mana si o sacosa in cealalta, si s-a asezat in fata tancurilor. Am continuat sa fotografiez, crezand ca vor trage asupra lui. Dar, spre surprinderea mea, tancul s-a oprit", a povestit Cole.

In iunie s-au implinit 30 de ani de la masacrul de la Tiananmen, un eveniment pe care guvernul chinez continua sa nu il recunoasca, negand responsabilitatile in reprimarea care a pus capat manifestatiilor studentesti.

Nascut la Bonham (Texas), Cole a absolvit jurnalismul la Universitatea Texas din Denton in 1978 si datorita profesiei militare a tatalui sau, activitatea sa a fost legata frecvent de cea a armatei, acoperind conflicte precum revolta populara filipineza din 1985 sau manifestatiile studentesti din Coreea de Sud in anii 80.

Dupa un accident de trafic, el a suferit rani grave la un picior, ceea ce l-a determinat sa se orienteze spre fotografiile comerciale.