Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este judecat pentru infractiunea de trafic de influenta.

La inceputul procesului, judecatorul care se ocupa de acest caz a anuntat ca sunt programati sa fie audiati ca martori Liviu Dragnea si fostul premier Victor Ponta.

Ponta nu s-a prezentat la ora stabilita de instanta, iar magistratul a decis sa amane procesul pentru scurt timp.

Mai mult, judecatorul a stabilit ca audierea martorilor sa se faca in sedinta nepublica. Procurorul a sustinut ca audierile ar trebui sa fie publice, insa judecatorul Gheorghe Tudorel Zgondea a precizat ca, ''avand in vedere calitatea publica a martorilor'', se impune ca sedinta sa fie cu usile inchise.

In jurul orei 14,00, Liviu Dragnea a fost introdus in sala de judecata, fara catuse la maini, fiind escortat de sapte agenti. Imbracat in camasa alba si costum de culoare inchisa, Dragnea a fost asezat in boxa arestatilor, dupa care a inceput sa dea o declaratie in calitate de martor.

Dragnea executa la Penitenciarul Rahova o condamnare de trei ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si vicepresedinte al PSD, Zgonea a acceptat promisiunea facuta de Dumitru Dobrica, consilier judetean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, in schimbul influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari publici si a promis ca-i va determina sa numeasca intr-o importanta functie publica o ruda a acestuia.

Ulterior, arata procurorii, Zgonea a primit de la Dumitru Dobrica foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.

''La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu - Stefan, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu - Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale'', precizeaza procurorii anticoruptie.

DNA mentioneaza ca, in aceeasi cauza, Dumitru Dobrica, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Buzau in perioada iunie 2004 - decembrie 2013 si administrator/actionar al unei societati comerciale, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, potrivit Agerpres.