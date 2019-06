„Povesti cu final fericit” este campania de constientizare pe care Apa Nova o lanseaza in luna iunie, prin intermediul careia isi propune sa aduca in atentia bucurestenilor importanta sistemului de canalizare, precum si utilizarea corecta a acestuia.



Reteaua de canalizare este esentiala pentru pastrarea igienei orasului si mentinerii standardelor europene cu privire la protectia mediului inconjurator. Efectele utilizarii incorecte a sistemului de canalizare poate duce la disconfortul cetatenilor capitalei prin cresterea numarului de avarii, degajarea de mirosuri neplacute, aparitia acumularilor de apa si refularea pe strazile orasului, poluarea mediului, precum si, in cazuri extreme, la generarea de epidemii.

Apa Nova si-a propus sa informeze populatia astfel incat sistemul de canalizare sa fie tratat corect in sensul eliminarii perceptiei ca acesta poate fi asimilat cu un cos de gunoi, iar deseurile nepermise sa nu mai fie aruncate in vasul de toaleta sau in sifonul de scurgere a chiuvetelor.

„Atunci cand deseurile ajung prin conductele sistemului, acestea polueaza mediul inconjurator, blocheaza conductele de scurgere. In acelasi timp, materiile organice depuse pe conducte creeaza mirosuri neplacute. Deseurile nepermise formeaza dopuri care blocheaza fluxul de ape uzate sau chiar creeaza refulari ale sistemului. Toate acestea sunt neplaceri care pot fi evitate prin simpla folosire a cosului de gunoi si nu a sistemului de canalizare. Avem incredere ca mesajul campaniei noastre va fi inteles si aplicat de catre consumatori.” a declarat domnul Madalin Mihailovici, director general Apa Nova.

In prezent, in canalizare se arunca deseuri precum materiale de constructii, aparate electrocasnice, par, ulei, produse de igiena personala etc. Doar in 2018, au fost evacuate din reteaua de canalizare aproximativ 18.000 tone de deseuri. In ultima perioada, aceasta valoare a crescut anual cu 500 tone. In acest context, constientizarea si responsabilizarea cetatenilor asupra modului de folosire a sistemului de canalizare cat si a anexelor acesteia ar conduce la un management mai eficient al deseurilor.

„Schimba-ti obiceiurile proaste de dragul persoanei iubite, pana nu te schimba ea pe tine” este tag-line-ul care incurajeaza bucurestenii sa devina persoane mai responsabile si mai atente cu mediul inconjurator. Prin aceasta campanie, Apa Nova urmareste sa ofere informatii clare despre folosirea corecta a sistemului de canalizare si sa normalizeze obiceiurile corecte.

Afla mai multe despre principalele categorii de deseuri aruncate in sistemul de canalizare, dar si care sunt solutiile pentru buna gestionare a fiecaruia dintre acestea pe pagina www.povesticufinalfericit.ro.

Din 2000, Apa Nova (parte a Grupului Veolia) si-a asumat responsabilitatea gestionarii resurselor de apa, tratarea si distributia apei catre consumatori, evacuarea apelor uzate si a apelor meteorice din Municipiului Bucuresti. In cei 19 ani, sistemul de alimentare cu apa si de canalizare a fost reabilitat, modernizat si dezvoltat conform celor mai bune practici industriale in domeniu, realizari care se traduc prin investitii care depasesc 500 de milioane de euro pana in prezent.