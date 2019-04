Departamentul de resurse umane are un rol deosebit in cadrul companiilor pentru ca este responsabil de cel mai pretios activ al acestora – angajatii.



Un HR manager reprezinta cheia succesului in motivarea personalului si buna functionare a firmei. Prin recrutarea si instruirea unor angajati valorosi, acesta contribuie la trendul ascendent al afacerii. Specialistul in resurse umane comunica constant cu toate departamentele organizatiei, cerceteaza, dezvolta si stimuleaza calitatile angajatilor, determina profilul necesar pentru fiecare post, alege corect si anticipeaza potentialul oamenilor. Un expert adevarat pune accent pe calitate, imbunatatire continua, performanta si standarde inalte de lucru. Exista o multime de abilitati pe care un HR manager trebuie sa le detina pentru a avea succes. Iata cateva dintre ele:

Organizarea

Managementul resurselor umane necesita un nivel foarte ridicat de organizare. De la ordine in documente si eficientizarea timpului pana la stabilitate in viata personala, totul solicita autodisciplina. Persoanele care lucreaza in HR considera ca nu au suficiente ore la dispozitie pentru a-si termina sarcinile in fiecare zi. In aceasta meserie apar intotdeauna situatii neprevazute care pot da peste cap un intreg program, de aceea e nevoie de o buna administrare a timpului. De asemenea, pentru a avea succes, managerii de resurse umane trebuie sa isi organizeze diferit viata profesionala de cea personala, deoarece problemele legate de serviciu nu se vor termina niciodata.

Cunoasterea legislatiei

Specialistii in resurse umane nu sunt avocati, insa trebuie sa cunoasca atent legislatia muncii. Angajatii se asteapta ca HR managerul sa le reprezinte interesele, la fel si top managementul. O buna intelegere a legii va ajuta orice persoana sa isi exercite rolul asa cum trebuie pentru a nu dezavantaja nici una dintre parti. Deseori, pot exista situatii care solicita luarea unor decizii bazate pe aspecte legislative. Un bun manager va intelege intotdeauna schimbarea si ii va ajuta si pe ceilalti sa faca fata modificarilor rapide.

Multitasking

In sectorul HR este nevoie ca o persoana sa rezolve simultan o multime de cerinte. Prin natura jobului, specialistii in resurse umane au aproape intotdeauna ceva urgent de facut. Prioritatile si solicitarile oamenilor se schimba intr-o mare viteza zilnic, asa ca atunci cand au nevoie de ceva acestia nu sunt interesati de faptul ca managerul de HR are alta treaba. Din fericire, anumite softuri specializate, cum este si cel de salarii, contribuie la automatizarea anumitor task-uri si astfel o persoana castiga timp pretios. Activitatile de rutina sunt consumatoare de timp. Calcul salarii, pontaje, evidenta concediilor, generarea declaratiilor sau emiterea adeverintelor pentru angajati sunt doar cateva dintre sarcinile care pot fi eliminate din programul zilnic cu ajutorul unui soft dedicat.

Compasiunea

Ca manager de resurse umane, nu trebuie sa placi toti oamenii, indiferent cat de des interactionezi cu ei. Insa, un profesionist cunoaste situatia angajatilor, stie cand trebuie sa ii asculte si cum sa ii ajute sa isi depaseasca problemele pentru a nu afecta activitatea firmei. Specialistul HR nu este un terapeut, dar trebuie sa actioneze cu compasiune pentru a intelege nevoile personalului.

Discretia

Sectorul HR reprezinta constiinta unei companii. Functia de manager de resurse umane presupune cunoasterea tuturor detaliilor despre angajati. Acest lucru nu trebuie asociat cu crearea unor discutii si divulgarea informatiilor in cadrul colectivului. Este etic ca un specialist sa armonizeze relatiile dintre colegi si sa fie corect cu fiecare in parte. Acesta trebuie sa stie cand sa impartaseasca cu ceilalti si cand sa pastreze pentru el detalii confidentiale. In general, angajatii vin intotdeauna cu o multime de probleme care le afecteaza munca, iar managerul trebuie sa stie cum sa se ocupe de ele.

Recrutarea si angajarea

Selectarea candidatilor si directionarea catre posturi potrivite nu este un proces foarte simplu. Recrutarea si angajarea sunt activitati care se asociaza si cu o functie de relatii publice. Atunci cand intervieveaza candidatii, managerul de resurse umane trebuie sa inteleaga aptitudinile si capacitatea acestora de a ocupa un anumit loc de munca. In plus, managerul reprezinta intreaga firma si contribuie la sentimentele pe care potentialii angajati le dezvolta fata de companie. O abilitate critica in HR este identificarea oamenilor buni si gasirea unor modalitati eficiente de a-i aduce in organizatie.

Concedierea

Nu este usor sa ii dai unei persoane vestea ca de maine va trebui sa paraseasca firma. Un bun manager va sti cum sa se exprime din punct de vedere legal, corect si plin de compasiune. Este nevoie de cuvinte alese, responsabilitate si gandire atenta la posibilele implicatii juridice ale fiecarei actiuni. Nici o persoana nu intra in domeniul HR cu aceste abilitati, insa trebuie sa lucreze la aptitudinile sale de a empatiza cu ceilalti pentru a deveni un manager extraordinar, chiar si cand e vorba de o concediere.

Inteligenta, cunostintele si aptitudinile resurselor umane reprezinta cel mai mare capital intr-o companie. De aceea, in cadrul oricarei firme este necesar sa existe o persoana bine pregatita care sa stie cum sa indrume angajatii pentru a atinge performanta dorita. Un manager de HR extraordinar trebuie sa aiba capacitati deosebite si abilitati puternice care sa il ajute sa selecteze si sa instruiasca personal de calitate pentru dezvoltarea eficienta a unui business.