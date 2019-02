Creierul femeilor este cu aproape patru ani mai tanar in comparatie cu etatea, in timp ce in cazul barbatilor creierul este cu peste doi ani mai in varsta fata de varsta cronologica, arata studiul.

In cadrul cercetarii la care au participat 84 de barbati si 121 de femei cu varste cuprinse intre 20 si 80 de ani, subiectii au fost supusi unor tomografii cu emisie de pozitroni, ce au permis evaluarea fluxului de glucoza si oxigen din creier.



Creierul are nevoie de glucoza, substanta utilizata pe post de combustibil.

Modul in care creierul metabolizeaza glucoza dezvaluie informatii importante despre varsta metabolica a acestui organ.

Creierele femeilor participante la studiu s-au dovedit a fi mai tinere din punct de vedere metabolic prin comparatie cu cele ale subiectilor de sex masculin, potrivit rezultatelor publicate in Proceedings of the National Academy of Sciences, scrie Agerpres.

Astfel, creierele femeilor analizate erau, in medie, cu circa 3,8 ani mai tinere in comparatie cu etatea, in timp ce creierele barbatilor prezentau caracteristici conform carora aveau, in medie, cu 2,4 ani mai mult fata de varsta cronologica, conform algoritmului aplicat de oamenii de stiinta.



''Creierul barbatilor nu imbatraneste mai rapid'', a explicat unul dintre autorii studiului, Manu Goyal, profesor asistent de radiologie la Facultatea de Medicina a Universitatii Washington.

''Maturizarea lui are loc circa trei ani mai tarziu in comparatie cu femeile, iar aceasta (diferenta) se mentine pe tot parcursul vietii'', a adaugat specialistul.

Conform unei teorii avansate de cercetatori, hormonii ar putea juca un rol important in configurarea metabolismului creierului la varste fragede.

Oamenii de stiinta spera sa afle daca diferente metabolice ar putea juca un rol protector in cazul femeilor, care au tendinta de a avea scoruri mai mari la testele cognitive si de rezolvare a problemelor.



''Acest lucru ar putea insemna ca motivul pentru care femeile nu prezinta un declin cognitiv mai putin pronuntat la varste avansate se datoreaza creierului, care este efectiv mai tanar'', a declarat Goyal.