Cercetarea realizata la University College London a descoperit ca mediul familial este principala cauza a mancatului emotional. Iar la baza acestuia se afla comportamentele parentale, precum obiceiul de a oferi copiilor mancarea lor preferata pentru a-i linisti.

Insa, organizatia Beat, specializata in tulburarile de alimentatie, sustine ca parintii nu ar trebui invinuiti pentru astfel de probleme ale copiilor deoarece acestea sunt ''afectiuni mintale complexe, iar la baza lor nu sta niciodata o singura cauza''.

Mancatul emotional ''indica o relatie nesanatoasa cu mancarea''

''O tendinta de a manca mai mult ca raspuns la emotii negative poate fi un factor de risc pentru aparitia obezitatii. Iar supraalimentatia si subalimentatia pot avea un rol important in dezvoltarea tulburarilor de alimentatie precum anorexia nervosa sau tulburarea de mancat compulsiv. Intelegerea modului in care apar aceste tendinte este cruciala deoarece ii ajuta pe cercetatori sa ofere sfaturi privind modul in care acestea pot fi prevenite sau modificate si le indica directia catre care sa-si concentreze viitoarele studii'', a adaugat Llewellyn.

''In loc sa caute strategii mai eficiente pentru a le gestiona emotiile, ei folosesc mancarea'', a explicat cercetator principal, doctor Clare Llewellyn.Cercetarea, publicata in jurnalul Pediatric Obesity, a analizat 398 de gemeni cu varsta de patru ani din Marea Britanie cuprinsi in studiul ''Twins Early Development Study'' (TEDS). Jumatate dintre acestia proveneau din familii cu parinti obezi, avand astfel un risc mai mare de a deveni la randul lor supraponderali, iar cealalta jumatate aveau parinti cu greutatea corporala normala.

Oamenii de stiinta au comparat datele obtinute de la gemeni identici si non-identici si rata privind mancatul emotional, iar in urma analizei au descoperit diferente foarte mici intre gemeni, identici sau nu, acest lucru sugerand ca mediul familial avea o influenta mult mai mare decat genele.

Cercetari anterioare au indicat faptul ca alte obiceiuri alimentare din copilarie sunt puternic influentate de gene. Printre acestea se numara: viteza cu care se mananca, momentul la care intervine satietatea si dorinta de a manca doar de placere, scrie Agerpres.



''Trasatura incepe sa se dezvolte in anii esentiali de educatie prescolara. Si sugereaza posibilitatea de a oferi parintilor sfaturi mult mai bine directionate in ceea ce priveste strategiile pe care le pot adopta pentru a-si ajuta copiii cand sunt suparati, pe parcursul primilor ani, foarte importanti, cand incep sa se dezvolte comportamentele'', a precizat Llewellyn.

Potrivit oamenilor de stiinta, mancatul emotional este o ''trasatura persistenta'', ce poate continua pe parcursul intregii vieti. Si, desi nu este mostenit genetic, modelul de a linisti copiii cu ajutorul hranei, ca recompensa sau ca metoda de control al comportamentului, poate fi transmis de la o generatie la alta.

''Sfatul pentru parinti ar fi sa nu incerce sa-i linisteasca pe copii cu mancarea'', a mai spus specialista mentionand printre strategiile indicate discutia cu cei mici cu privire la ceea ce simt sau dezmierdarea lor.