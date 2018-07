"Lacurile de acumulare nu tin de Ministerul Mediului. Ce tine de Ministerul Mediului este controlul asupra tuturor celor care incalca legea, care arunca PET-urile fie pe albia raurilor, fie in paduri. Masurile au fost luate inca din 2015, cand am modificat Legea picnicului, cand am obligat ca toate actiunile noastre turistice sa fie reglementate, iar sanctiunile au fost modificate. Chiar saptamana aceasta am emis un Ordin de ministru prin care colegii mei de la Garda Nationala de Mediu si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, impreuna cu Directia de Control din Ministerului Mediului, sa mearga in tara si sa vada exact locurile in care, in urma inundatiilor, s-au strans astfel de deseuri care au fost aruncate de persoane care sunt certate cu legea, astfel incat sa gasim si anumite masuri, inclusiv de modificari legislative de inasprire, atunci cand este cazul, a acestor sanctiuni. Cei care incalca legea trebuie sa plateasca amenzi foarte mari!", a spus Gavrilescu.

Romania vizeaza afilierea la NATO a primului Centru de Excelenta pentru Protectia Mediului

Romania va gazdui un Centru de Excelenta pentru Protectia Mediului, sub coordonarea Ministerului Apararii Nationale si a Ministerului Mediului, scopul vizat de autoritatile de la Bucuresti fiind ca aceasta noua entitate sa primeasca acreditarea din partea NATO si sa fie afiliata la acest organism international, scrie Agerpres

Anuntul a fost facut vineri de ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, si ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, intr-o conferinta de presa comuna.



"Impreuna cu Ministerul Mediului, ne asumam un proiect nou. Probabil ca foarte multi dintre dvs. va intrebati ce are Ministerul Apararii Nationale cu aceasta zona a protectiei mediului si de ce este implicat Ministerul Apararii Nationale. Raspunsul este unul foarte simplu: faptul ca ne asumam Presedintia in perioada urmatoare pentru o zona foarte importanta, in speta si pentru protectia mediului, inseamna foarte mult pentru Ministerul Apararii Nationale. In acest context, vine si infiintarea Centrului de Excelenta pentru Protectia Mediului, un Centru de Excelenta pe il vom gandi si asuma deocamdata la nivel national, urmand ca, pe principiul pe care putem face o nota de afiliere la structurile NATO, sa putem sa avem un Centru de Excelenta NATO pe Protectia Mediului. Un lucru care, cred eu, nu face decat sa pozitioneze Romania si mai bine pe harta Centrelor de Excelenta ale NATO. Va reamintesc ca, la momentul de fata, Romania gazduieste un astfel de Centru de Excelenta, la Oradea. Ne propunem ca, in perioada urmatoare, sa derulam o serie de activitati menite sa duca la regandirea strategiei pentru protectia mediului si din perspectiva Ministerului Apararii Nationale. Targetul nostru este acela sa afiliem acest Centru de Excelenta la NATO", a declarat, ministrul Apararii Nationale.

Gavrilescu: Simt ca tara in care traiesc este sigura

"Simt, intr-adevar, ca tara in care traiesc este o tara sigura, care nu intamplator conteaza pe harta Europei si a lumii. Dovada este ca, in an Centenar, astazi, impreuna cu colegii de la Ministerul Apararii Nationale, dorim implementarea si crearea acestui Centru National de Excelenta pe Protectia Mediului. Ministerul Mediului si Ministerul Apararii Nationale, ca si intreg Guvernul Romaniei PSD-ALDE, se uita foarte bine la modul in care romanii traiesc si dorim ca, prin implementarea tuturor normelor nationale, europene si internationale pentru protectia mediului, sa putem sa traim intr-un mediu curat, sanatos si, in felul acesta, toate eforturile pe care le facem este ca generatiile viitoare sa poata sa fie intr-adevar generatii sanatoase din toate punctele de vedere. Ministerul Mediului, prin eforturile pe care le face, are grija de conservarea biodiversitatii. Implementam masuri pe calitatea aerului, ne uitam foarte atent la ce se intampla cu deseurile din Romania si ne preocupa sa pornim motoarele intregii industrii de reciclare din Romania. Nu in ultimul rand, ne uitam la efectele schimbarilor climatice. Reusim in An Centenar sa punem impreuna bazele acestui Centru de Excelenta pe Protectia Mediului si, in felul acesta, demonstram tuturor tarilor Uniunii Europene ca Romania, ca stat membru cu drepturi egale si ca stat membru NATO, reuseste si doreste sa-si respecte toate angajamentele si ca depune toate eforturile. Acest Centru va fi finantat de la Adminstratia Fondului pentru Mediu", a spus Gavrilescu.

La randul sau, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a mentionat ca noul Centru de Excelenta pentru Protectia Mediului va primi finantare de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Centrul de Excelenta pentru Protectia Mediului va functiona la Bucuresti, iar inaugurarea oficiala a acestuia este preconizata pentru data de 29 noiembrie 2018.

Valoarea finantarii Centrului se ridica la aproximativ 1,5 milioane de euro, suma esalonata pe mai multi ani. Calendarul final al esalonarii bugetului va fi stabilit dupa rectificarea bugetara anuntata pentru sfarsitul lunii iulie a acestui an.

Conform datelor prezentate vineri de Ministerul Apararii Nationale, la data de 1 ianuarie 2018, existau la nivel international 24 de Centre de Excelenta acreditate NATO, cu 1.226 de functii, iar 26 dintre cei 29 de membri NATO sunt implicati in activitatea acestor centre. De asemenea, numarul natiunilor sponsor al acestor entitati se ridica la 21.

Calendarul activitatilor legate de noul Centru cuprinde: semnarea unui Memorandum operational (in luna august), a unui Memorandum functional si de organizare (in septembrie), finalizarea constructiei unui sediu 100% ecologic (in octombrie) si deschiderea oficiala a amplasamentului (in noiembrie).

Un alt proiect anuntat vineri de Ministerul Apararii Nationale se intituleaza "Capsula timpului". Prin intermediul acestuia se urmareste stocarea a cat mai multe informatii privind evolutia Romaniei, privite prin prisma realizarilor de la nivelul anilor 1918 si 2018.

"Capsula timpului" va fi amplasata in zona Centrului de Excelenta pentru Protectia Mediului din Bucuresti si va fi sigilata la momentul inaugurarii noului Centru, pe data de 29 noiembrie a acestui an.