Theo Rose este una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră. De când au început să se țină concertele, sute de oameni merg să o asculte live. Se bucură de un succes imens și în mediul online, iar piesele sale ajung rapid pe primele locuri în Trending, ori de câte ori lansează vreuna. Nu poate decât să le mulțumească fanilor pentru tot ceea ce fac pentru ea, fiind conștientă că fără ajutorul lor nu ar fi ajuns atât de sus.

Recent, ea a răcit foarte tare și a fost nevoită să facă o pauză vocală de câteva zile, a luat pastile și a făcut aerosoli. Este fericită că a putut merge la ultima cântare pe care o avea, chiar dacă nu se simte deloc bine. Mai mult de atât, Theo Rose s-a testat de mai multe ori pentru COVID-19, pentru a fi sigură că este în afara oricărui pericol. Se va mai testa și zilele viitoare, pentru siguranța sa și a celor din jur.

„Făceam azi mișto de răceală și ziceam că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și nu m-a mai luat, dar m-a luat ... dar Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză două zile ... până la următoarea. N-o să mai vorbesc două zile, o să iau tratament, o să fac aerosoli și ne vedem. E ca dracu! Mi-am sucit și piciorul, am călcat prost”, spunea Theo Rose, zilele trecute, pe Instagram.