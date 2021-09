Organizatorii emsiunii, dar și prezentatoare sezonului 4, Irina Fodor, au anunțat că edițiile de anul acesta vor fi cu totul și cu totul speciale, iar ei le-au pregătit o surpriză neașteptată și telespectatorilor. Un singur om dintre ei va putea lua parte la filmările sezonului următor, fiind nevoit să îndeplinească o serie de condiții, pentru a se bucura de această experiență unică din viața sa.

Cum se pot înscrie doritorii? Ei bine, după fiecare episod de Asia Express – Drumul Împăraţilor, aceștia trebuie să intre pe pasaportdeasia.a1.ro și să răspundă corect întrebărilor legate de ceea ce s-a petrecut în cadrul edițiilor. Nimic mai simplu! Întrebarea va fi valabilă timp de 24 de ore, iar fiecare răspuns corect este o șansă în plus de a câștiga.

Concurenții au fost puși în tot felul de situații, iar înainte de prima ediție au dat câteva declarații. Adriana Trandafir a recunoscut că i-a fost foarte greu și că nu și-a dorit să ia parte la acest proiect.

”Nu am vrut să vin în emisiunea asta pentru că mi-a fost frică. Am avut parte de o zi foarte grea când am avut parte de o zi fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea. Mi s-a spus că a luat-o medicul, nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație în care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură, au venit peste mine ca un tăvălug toate astea. A fost foarte greu, dar nu mă plâng pentru că lucrurile s-au așezat. Un adevărat gest de iubire pentru Maria Speranța este pentru că încerc să trăiesc acum, s-au acumulat nopți de nesomn. Este așa o stare ciudată să împletești disperarea cu fericirea, nu știi niciodată ce va fi. Este o poveste care arată într-un fel de la televizor și altfel dacă o trăiești, e clar”, a spus Adriana Trandafir, potrivit wowbiz.ro.

