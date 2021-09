Timp de 16 ani, Dan Negru și ciobănescul mioritic, pe care l-a numit Pufi, au fost cei mai buni prieteni din lume. Din nefericire, astăzi, 05 septembrie, câinele prezentatorului a murit, iar el nici nu a putut exprima în cuvinte durerea pe care a simțit-o în clipele acelea. L-a numit pe Pufi „omul lui preferat”, cel pentru care a fost întreaga lui lume.

Timp de mai bine de un deceniu, Dan Negru s-a convins de sintagma „Câinele este cel mai bun prieten de-ai omului”. „Regele audiențelor” a mărturisit că lângă tatăl și bunicii lui mai are și un câine care îl așteaptă. Cerea puțin și merita de zece ori mai mult, iar pentru el acest lucru era imens. La final, i-a mulțumit prietenului său pentru toți anii frumoși în care au fost împreună, dar și pentru toate amintirile.

“Mi-am pierdut în dimineața asta singurul prieten. 16 ani eu am fost întreaga lui lume și el a fost ‘omul’ meu preferat. Am întâlnit mulți oameni care de departe păreau ceva și de aproape erau altceva. Câinii sunt așa cum par… Îi spuneam Google, și-l alintam Pufi. Era un ciobănesc mioritic uriaș și pentru mine, Pufi avea blană în loc de aripi. A fost singurul care cerea puțin și merita mult… De azi, pe lângă tata și bunici, mai am și un câine care mă așteptată… MULȚUMESC pentru toți ani ăștia! Pufi e de azi dincolo de soare…”, a scris Dan Negru pe Facebook.