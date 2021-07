Liviu Dragnea a cerut Judecătoriei Sectorului 5, în aprilie, să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susținând că a îndeplini fracția necesară de 2/3 din pedeapsă. În data de 27 aprilie, Judecătoria i-a respins solicitarea. Politicianul a făcut contestație, iar Tribunalul București i-a respins-o pe 27 mai.

În paralel, acesta a deschis un alt proces la Curtea de Apel București în care pretindea strămutarea de la Tribunalul București la un altul din țară a procesului privind eliberarea sa condiționată. Fostul șef al PSD susținea că judecătorii de la Tribunalul București nu pot fi imparțiali în judecarea cererii sale fiindcă au semnat o petiție față de modificarea Legilor Justiției pe vremea guvernării PSD.

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Dragnea judecătorilor.