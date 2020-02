Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca partidul sau nu va vota investirea Guvernului Orban II, deoarece "suntem intr-o situatie pentru care cuvantul 'ridicol' e prea putin".

"Nu votam Guvernul Orban II. Nu-l votam, pentru ca suntem intr-o situatie pentru care cuvantul 'ridicol' e prea putin. Avem un presedinte care isi doreste alegeri anticipate si care isi doreste un ministru care sa nu obtina voturile in Parlament. Lucrul asta e de un inedit absolut. Nu exista asa ceva. Presedintele, prin rolul pe care il are definit in Constitutie, este cel care sa rezolve crizele, nu ca sa le adanceasca. Numirea pe care o face adanceste aceasta criza, pentru ca stim ca PNL nu isi va vota propriul premier. Nu mai vorbesc de penibilul posturii premierului care este numit ca sa fie cazut, trantit. Asta este o umilinta pentru el, ca persoana", a spus Calin Popescu Tariceanu.

"Raporturile nu se creeaza in acest fel. Parlamentul vine sa dea un vot de incredere sau de neincredere. Dar in momentul in care propriul partid nu iti da votul de incredere, cum sa te astepti ca ceilalti sa iti dea votul de incredere? Este problema acestei anormalitati grave, in care presedintele, stiind ca nominalizarea asta nu duce la rezolvarea crizei, insista si premierul accepta aceasta complicitate de-a dreptul umilitoare", a declarat Tariceanu.

Liderul ALDE nu crede "ca exista multe persoane care sa accepte postura" prtemierului Ludovic Orban.

"Orban nu a fost adeptul anticipatelor, dar probabil presiunile care au venit dinspre Cotroceni, dinspre propriul partid... ", a mai spus Tariceanu, potrivit digi24.ro.