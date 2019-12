Premierul Ludovic Orban detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, o casa de vacanta, un autoturism si doua depozite bancare.



Potrivit documentului, seful Executivului, care are domiciliul in judetul Ilfov, dispune de o casa de vacanta dobandita in anul 2014. Imobilul are o suprafata de 200 de metri patrati si este detinut in co-proprietate cu sotia sa Mihaela Orban.

Totodata, premierul a mai trecut in declaratia de avere un autoturism Volkswagen Passat fabricat in 2007, dar si doua depozite bancare, constituite in 2010 pe numele sotiei. Unul dintre depozite, deschis la Raiffeisen Bank, are o valoare de 5.535 euro, iar cel de-al doilea, la Banca Comerciala Romana, de 6.275 euro.

Din aceeasi declaratie de avere rezulta ca Ludovic Orban a inregistrat in 2018 venituri nete de peste 37.000 de lei pentru consultanta tehnica, din care 28.356 lei de la SC Revicond Canaltech SRL din comuna Riciu - judetul Mures, iar 9.000 de lei - de la S.C.P. Doru Traila & Asociatii Bucuresti.

Ministrul de Interne are un apartament mostenit si un teren agricol de 1.000 mp

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren agricol de 1.000 de metri patrati cumparat in 2013 si un apartament de 61 de metri patrati, mostenit.

De asemenea, ministrul a trecut in declaratia de avere un album papal cu o valoare estimata la 6.000 de euro.

In document mai apar economii in numerar insumand 450.000 de lei si 31.000 euro.

Marcel Vela mai are depusa, la diferite banci, suma totala de peste 151.000 de lei. Ministrul are si un imprumut de 38.000 de lei contractat in 2018, cu data scadenta in 2022.

Potrivit declaratiei de avere, Marcel Vela a primit o indemnizatie ca senator, in 2018, in valoare de 132.790 lei.

Ministrul Educatiei are un apartament, o casa de vacanta, doua terenuri si trei autoturisme

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, detine un apartament, o casa de vacanta, trei autoturisme si doua terenuri, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului.

Anisie are un teren intravilan de 1.035 de metri patrati in Ilfov-Vidra (donatie), un teren agricol de 10.000 de metri patrati (mostenire), un apartament in Bucuresti de 57,75 metri patrati, achizitionat prin credit ipotecar in anul 2006, si o casa de vacanta de 214 metri patrati construita in regie proprie.

De asemenea, ministrul Educatiei are trei autoturisme: Hyundai Elantra, Ford Ecosport si Kia Sportage.

Monica Anisie are, conform declaratiei de avere, carduri de credit la Banca Transilvania - unul de 20.000 de lei, iar altul de 5.800 de lei. Datoriile la aceeasi banca insumeaza 190.000 de lei.

Anul trecut, Anisie a avut venituri de peste 70.000 de lei din salarii (ca profesor CNTV si la Scoala Fridolin, ca inspector in Ministerul Educatiei, consilier la cabinet parlamentar si Administratia Prezidentiala). Si a avut venit din arenda - 600 de lei.

Tot in anul fiscal trecut, Monica Anisie are trecut in declaratia de avere ca a vandut un autoturism cu 3.200 de euro.

Ministrul Apararii are o casa, doua terenuri si o masina

Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren extravilan de 2.829 de metri patrati cumparat in 2005 si un teren construibil de 598 de metri patrati, cumparat in 2015, ambele detinute in coproprietate cu sotia sa.

De asemenea, ministrul mai detine, in coproprietate cu sotia, o casa cu suprafata de 232 metri patrati cumparata in anul 2017 si detine o Toyota Corolla, fabricata in 2006.

Nicolae Ciuca are imprumuturi insumate de 380.000 de lei, de la Banca Transilvania, cu data scadentei in 2021.

El a incasat de la Ministerul Apararii Nationale, in 2018, un salariu de 195.581 de lei, in timp ce sotia sa a incasat, tot ca angajat al MApN, 50.602 lei, in ultimul an incheiat. Ciuca a mai castigat in 2018, din activitati didactice, suma de 3.288 de lei.

Ministrul Culturii are terenuri agricole, case si obiecte de arta in valoare de 30.000 de euro

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, are in proprietate doua locuinte, terenuri agricole si intravilane cu o suprafata totala de peste 19.000 de metri patrati, obiecte de arta in valoare de 30.000 de euro.

Potrivit declaratiei de avere, care a fost publicata pe site-ul Guvernului, Gheorghiu este proprietarul unui teren in Vadul Moldovei (Suceava), cumparat in 2008, alte trei fiind achizitionate, impreuna cu sotia, in 2010 si 2011, scrie Agerpres.

Gheorghiu a mai achizitionat, in 2010, o casa in Suceava si in 2011 un apartament in Valea Moldovei, pe care le detine impreuna cu sotia. El a mostenit, prin succesiune, o parte dintr-un apartament, pe care a vandut-o, cu 6.937,50 de euro, in mai 2019.

De asemenea, actualul ministrul al Culturii are un autoturism Mercedes Benz A Class, fabricat in 2011, obiecte de arta si cult in valoare de aproximativ 30.000 de euro, bijuterii in valoare de circa 6.000 de euro si ceasuri in valoare de aproximativ 8.000 de euro. Obiectele de arta, ceasurile si bijuteriile provin din cadouri si mosteniri.

Actionar la SC BG Media SRL, Gheorghiu a imprumutat societatea in nume personal cu 113.514 lei, iar anul acesta a mai acordat doua imprumuturi unor persoane fizice in valoare cumulata de 49.000 de euro.

Bogdan Gheorghiu are datorii la patru banci in suma de 405.400 de lei, scadente in 2020, si un imprumut de 35.000 de euro de la o persoana fizica, care trebuie rambursat in 2022.

Ca deputat a primit o indemnizatie de 120.036 de lei in ultimul an fiscal, iar sotia, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, 18.654 de lei in aceeasi perioada. Acestor venituri li se adauga indemnizatia de crestere copil, stimul insertie si alocatie de stat pentru copii.

Totodata, Gheorghiu a primit 82.450 lei de la BG Media, de unde si-a retras aportul.

Ministrul Justitiei - venituri de peste 560.000 de lei ca avocat

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a obtinut venituri de peste 560.000 de lei din activitatea de avocat, reiese din declaratia sa de avere postata pe site-ul Guvernului.

Conform sursei citate, Predoiu a obtinut, in urma activitatii desfasurate in cadrul "Societatii Civile de Avocati Stoian Predoiu", suma de 561.605 lei.

De asemenea, el a obtinut, in ultimul an fiscal, venituri din indemnizatia parlamentara in valoare de 118.107 lei.

Catalin Predoiu detine trei conturi bancare - doua insumand 28.458 de lei si unul de 743 de euro.

El are, potrivit declaratiei de avere, ceasuri, obiecte de arta, tablouri si carti in valoare totala de 15.000 de euro, dar si un autoturism Honda Civic din anul 2019.