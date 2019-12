Presedintele Klaus Iohannis considera ca este bine sa se inceapa un proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg.

El a subliniat ca Romania este hotarata sa se implice in aceasta discutie.

"Doua teme vor domina aceasta intalnire. Prima este cea legata de asa numitul burden sharing, contributia fiecarui stat pentru Aparare si aici Romania sta foarte bine, lucru pe care il voi sublinia in alocutiunea mea. A doua chestiune este legata de o discutie despre viitorul NATO, care ar fi o strategie pe termen mediu sau lung pentru NATO. Noi suntem de parere ca este bine sa incepem o discutie, un proces de reflectie, dar sub conducerea secretarului general si cred ca in final asta va fi concluzia zilei de astazi. Discutii asezate si cred ca foarte bune vom avea. (...) Procesul de reflectie asta urmareste - sa gasim impreuna strategia cea mai buna pentru NATO pe termen mediu si lung si Romania este foarte hotarata sa se implice mult in aceasta discutie", a spus seful statului, inainte de participarea la reuniunea NATO la nivel inalt.

Iohannis a aratat ca, in cadrul reuniunii, va sublinia importanta regiunii Marii Negre pentru NATO, afirmand ca aceasta este vitala.

"Cred ca voi gasi multa deschidere, fiindca tot la initiativa noastra intreaga regiune a fost inclusa intr-o strategie NATO special dedicata regiunii Marii Negre si aici vom continua cu succes, iar in ceea ce priveste Comandamentul de corp de armata in principiu la nivel militar aceasta oferta a Romaniei a fost acceptata, dar stim ca procesul de decizie inca nu este finalizat si continua. Noi suntem optimisti", a precizat Iohannis.

In cursul zilei de miercuri, presedintele Iohannis va participa la dejunul de lucru oferit de presedintele SUA, Donald Trump, in onoarea sefilor de state care indeplinesc angajamentul de alocare a 2% din bugetul national pentru Aparare.

Marti, el a fost prezent la receptiile oferite in onoarea sefilor de stat si de guvern de catre Regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham, si de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, la resedinta din 10 Downing Street, potrivit Agerpres.