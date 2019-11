Presedintele Klaus Iohannis spune ca "lipsa de competente, deciziile proaste si managementul public haotic, marca PSD, au bulversat intreaga societate", subliniind ca noul guvern trebuie sa gaseasca solutii.





"Ma bucur ca s-a terminat si ultimul capitol din cartea neagra a guvernarii PSD, care stiu ca a fost un adevarat test de anduranta pentru dumneavoastra. Lipsa de competente, deciziile proaste si managementul public haotic, marca PSD, au bulversat intreaga societate. Ne aflam acum in situatia in care noul guvern trebuie sa gaseasca solutii pentru a face Romania bine. (...) Oamenii de afaceri incep sa devina optimisti fata de perspectivele economiei noastre", a declarat seful statului, prezent vineri la evenimentul "Topul national al firmelor private din Romania".

El a aratat ca relatia autoritatilor publice cu mediul de afaceri trebuie regandita.

"Grija noastra trebuie sa se indrepte acum spre masurile necesare pentru a avea un cadru institutional stabil, simplu si echitabil, fara decizii arbitrare, piedici injuste sau exces de birocratie, asa cum, din pacate, am vazut in guvernarile din ultimii ani", a afirmat Iohannis.

Seful statului a mentionat ca in Romania exista peste 615.000 de IMM-uri, care angajeaza mai mult de jumatate din forta de munca, punctand ca sustinerea acestui segment este o prioritate asupra careia autoritatile publice trebuie sa isi concentreze mai bine atentia.

"Suntem inca departe de celelalte state membre ale Uniunii Europene si mult sub potentialul de dezvoltare. La nivel european, Romania se situeaza pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM-uri la suta de locuitori, adica mai putin de jumatatea mediei Uniunii Europene", a spus presedintele.

Klaus Iohannis a subliniat ca digitalizarea administratiei si centrarea acesteia in jurul contribuabilului trebuie sa demareze de indata.

"Este momentul sa renuntam o data pentru totdeauna la practica 'statului la coada pentru orice'", a punctat el.

Presedintele a pledat si pentru consultarea mediului de afaceri si transparenta in domeniu.

"Este evident ca economia romaneasca are nevoie de investitii si de investitori. Pana acum, din bugetul alocat de Uniunea Europeana prin actualul cadru financiar 2014 - 2020, tara noastra a primit aproape 10 miliarde de euro, adica ceva peste 30%. Este putin in comparatie cu potentialul economiei, dar si in comparatie cu nevoile populatiei. Ma astept ca premierul si noii ministri sa ia masurile necesare pentru ca in Romania sa vina noi investitori si sa crestem semnificativ rata de absorbtie a fondurilor europene. Totodata, am incredere ca dumneavoastra, reprezentantii IMM-urilor, puteti genera proiecte viabile pentru a utiliza eficient aceste fonduri", a adaugat seful statului, potrivit site-ului Agerpres.

Iohannis a sustinut, de asemenea, ca "proiectele de antreprenoriat social reprezinta initiativele si angajamentul oamenilor carora le pasa de ceilalti, ca raspuns la promisiunile desarte si la inertia politicienilor social-democrati, carora, in realitate, nu le pasa de nevoile societatii".

La finalul alocutiunii, presedintele le-a transmis "La multi ani!" celor care isi sarbatoresc ziua numelui.

La eveniment este prezent si premierul Ludovic Orban.