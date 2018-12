"Incep la Lisabona lucrarile Congresului PES (Partidul Socialistilor Europeni) - a doua forta politica in Parlamentul European dupa PPE / la acest Congres se alege candidatul PES pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene in 2019 / din partea PSD nu participa nici presedintele , nici Prim Ministrul nici secretarul general (prima data din 2005 cand liderii PSD lipsesc de la Congres)!

Dragnea a scos PSD din familia europeana social democrata/ nu trebuie insa sa il lasam sa scoata si Romania din Europa!

In calitatea mea de Presedinte al TSD am asistat direct la eforturile uriase facute in anii 2002 - 2004 de catre Adrian Nastase si PSD pentru a fi primiti ca membri ai Internationalei Socialiste si ai Partidului Socialist European / a fost un element esential in modernizarea PSD si racordarea sa la valorile stangii democratice europene!

Mi-am adus aminte ca in 2014 la Roma am luat cuvantul in plenul Congresului si am sustinut cauza PSD si a Romaniei! Am putut ulterior sa solicit si sa obtin portofoliul Dezvoltarii Regionale pentru Comisarul roman Corina Cretu !

Dragnea s-a ascuns ca un las ieri in buncarul sau si nu a venit in plenul Camerei Deputatilor unde nefericitul Iordache ii apara scaunul/ la fel lasul de Dragnea nu are curaj sa mearga la Lisabona sa dea ochii cu cel care va fi desemnat candidat comun al PES - Frans Timmermans (actual prim vicepresedinte al Comisiei) .

Sunt foarte curios sa vad daca PSD va face anul viitor campanie pentru Frans Timmermans ( dupa ce l-au injurat si murdarit in ultima perioada pe la toate televiziunile)!

PROROMANIA va avea propria lista de candidati pentru Parlamentul European / si eurodeputatii nostri vor milita pentru Romania, pentru drepturile romanilor in Europa si pentru dezvoltarea tarii noastre la standardele europene - din punct de vedere economic , social, democratic si al regulilor statului de drept!

Partidul Popular European l-a desemnat drept candidat pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene pe dl Manfred Weber ( conservator german cu atitudine negativa la adresa Romaniei) - PES il va desemna pe dl Frans Timmermans ( socialist care a sprijinit Romania fiind insa critic la adresa Guvernului Dancila);

Analizand programul politic si pozitiile fata de tara noastra ale celor doi candidati conducerea si membrii ProRomania au decis sa sustina fara ezitare pe Frans Timmermans in speranta ca o Comisie Europeana condusa de domnia sa ar fi solutia cea mai buna pentru Romania si pentru Uniunea Europeana!

Cat despre PSD , din pacate, va fi dus in continuare 'spre EST' asa cum spun sefii sai actuali (fosti PDisti si PRMisti)/ sper ca votantii social democrati sa fie alaturi de ProRomania pe calea stangii europene!", a scris Victor Ponta pe Facebook.