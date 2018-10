"Ne-am chinuit atata sa punem autostrada A8 in finantare europeana. Acum a spus si comisarul european Corina Cretu, nu se cere finantare europeana. Vin Dragnea si Dancila si spun ca fac pe parteneriat public-privat. Este o minciuna. Nu o sa-l faca. Stiu ce este un parteneriat public-privat, stiu exact cum se calculeaza, cine vine. Nu o sa-l faca niciodata. De ce renuntam la banii europeni pe care i-am obtinut in 2014 si nu vrem sa facem autostrada? Din prostie, din hotie, ca nu lucreaza Teldrumul autostrada, ca vor sa fure niste bani in alta parte. Important e ca Moldova se sufoca fara acea autostrada. Dancila si Dragnea nu o sa faca autostrada din parteneriat public-privat si pierdem si bani europeni. Corina Cretu a spus foarte clar acest lucru. Raspunsul a fost sa o injure pe Corina Cretu. E mare pacat, dar poate scapam de Dragnea si Dancila si apucam sa facem aplicatia pentru fondurile europene cat timp Corina Cretu inca mai este acolo", a declarat Victor Ponta, potrivit Agerpres.

El a subliniat ca 320 de kilometri de autostrada, peste munte, nu se pot face, prin parteneriat public-privat, la modul realist vorbind.

"M-as bucura sa o faca. As fi cel mai fericit dar nu se pot face. Eu stiu cum am esuat cu 54 de kilometri Comarnic - Brasov, unde este cea mai circulata sosea, DN1. Sa spui, aici, ca gasesti o firma privata care vine, construieste autostrada si dupa aia ia 100 de euro de la fiecare masina care trece, e o chestie neserioasa si nerealista", a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro Romania a reiterat ca, in perioada in care a fost premier, s-au construit autostrazi cu fonduri europene, insa nu cat si-ar fi dorit.

"Nu am construit cat am vrut. Autostrada A3, A2, celelalte s-au construit in perioada mandatului meu. Ceea ce se construieste acum, si sper sa se termine, a fost contractat in acea perioada. Nu am facut destul. Nu sunt deloc multumit. Sunt multumit ca dupa doi ani care ne-am tot lovit cu capul diverse probleme si nu am stiut sa le rezolvam, cand domnul Rus era ministru al Transporturilor a stat o luna la Bruxelles, am terminat Master Planul, am obtinut functia de comisar european pentru Dezvoltare Regionala, am primit banii europeni. Faptul ca nu-i cheltuim acum e ceva ce nu reusesc sa inteleg si nu reusesc sa imi explic altfel decat prin incompetenta sau rea vointa", a declarat Victor Ponta.

El a mentionat ca pe perioada mandatului sau s-au cheltuit 92% din banii europeni accesati.

"Aici am avut noroc si cu Corina Cretu, m-a ajutat mult si Eugen Teodorovici, si Marius Nica. Adica oameni care stiau despre ce e vorba. Acum, Rovana Plumb vrea sa plece la Bruxelles si pentru asta trebuie sa-l laude pe Dragnea. Suntem pe lista neagra ca avem in fruntea tarii o persoana acuzata ca a furat fonduri europene, deci ne verifica de zece ori pe cat ne verificau inainte", a mai spus Ponta.