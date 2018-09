"Ministrul Eugen Teodorovici greseste in legatura cu pachetele de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate. In primul rand, o astfel de masura este gresita din perspectiva economica si sociala. Ea conduce la accentuarea inegalitatii dintre saraci si bogati si la instituirea unui sistem de sanatate discriminatoriu. Deschidem un drum catre o societate divizata. Unde vom ajunge; scoli separate pentru bogati si saraci, strazi pe care circula doar cei cu venituri mai mari pentru ca, nu-i asa, contribuie mai mult? In al doilea rand, la o lectura a Constitutiei, Romania este stat de drept, democratic si social (art. 1 alin. 3). Pentru a da sens dimensiunii sociale a statului roman, o serie de drepturi si libertati au fost reglementate, printre care si dreptul la ocrotirea sanatatii (art 34)", a afirmat deputatul PSD, intr-o postare pe pagina sa de facebook, informeaya Agerpres.

Petre Florin Manole, care este presedintele subcomisiei antidiscriminare a Camerei Deputatilor, adauga ca Legea sanatatii stipuleaza ca Romania are un sistem de servicii de sanatate bazat pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nu pe principiul cenzitar.

"Nu in ultimul rand, ideile lansate de domnul ministru astazi contravin principiilor de baza ale social democratiei, principii pe care noi ar trebui sa le promovam. PSD, partid aflat la guvernare, a primit un mandat de la votantii sai sa aduca mai multa prosperitate cetatenilor, sa elimine diferentele uriase, inechitatile din cadrul societatii si sa protejeze drepturile inscrise in Constitutie. In ceea ce ma priveste, in calitatea mea de parlamentar social-democrat, nu voi sustine niciodata o astfel de masura", concluzioneaza Petre Florin Manole.

Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand sunt gandite bugete pe zona de sanatate, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de pe teme medicale.

In ceea ce priveste diferentierea tipurilor de asigurare, ministrul a spus ca sunt 17 milioane de beneficiari si peste 5 milioane de platitori.

"Nu este corect fata de dumneavoastra, in primul rand, fata de dumneavoastra ca si contribuabil, fata de romani. Se face un calcul normal, logic, eficient si legal. Nu pot sa inteleg ca avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sanatate, nu pot sa inteleg cum banii se duc in continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activitati rudimentare, care nu aduc nimic in plus unui copil, sau unui parinte, sa fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un parinte sa stea cu grija daca ii doarme copilul si nu stie daca se mai trezeste, 3-4 copii mor......In functie de cat platesti CASS sa ai mai multe variante: un prim pachet de baza, ai un alt venit la care iti creste CASS-ul si implicit contributia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finantelor a spus ca va discuta cu Ministerul Sanatatii pentru a vedea care este modificarea legislativa si care este impactul, iar apoi schimbarea va fi facuta cat mai repede.