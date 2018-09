"Astazi (vineri - n.r.) s-a discutat in Conferinta Presedintilor aprobarea dezbaterii pentru Romania. A fost aprobata pe 1 octombrie, dar ghiciti ce. Nu se spune nimic despre ce anume o sa se discute, care sunt lucrurile avute in vedere, adica facem aceasta dezbatere pentru ca.... Ceea ce arata ca am intrat intr-o zona a politicianismului dus la absurd. Apropierea campaniei electorale pur si simplu unora le-a luat mintile si vor face tot felul de actiuni, incercand sa caute tot felul de tapi ispasitori sau lucruri de care sa se agate in proiectele lor politicianiste. Iar acum au inceput sa se agate de tara noastra", a declarat Dan Nica pentru Agerpres.

Liderul delegatiei Romaniei in grupul Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D) a precizat ca votul asupra rezolutiei dezbatute pe 1 octombrie va avea loc in sesiunea 22-25 octombrie, cand la Strasbourg este invitat si presedintele Klaus Iohannis, care ar trebui sa sustina un discurs pe tema viitorului Uniunii Europene.

"Cred ca va fi marea provocarea a domniei sale, cred ca in toti anii de mandat nu a avut o situatie mai interesanta decat cea in care se va gasi atunci. Sa adopte din nou o atitudine politicianista sau sa constate ca Romania, tara al carei presedinte este, este folosita ca moneda de schimb. Si domnia sa sa spuna, eu asa as spune daca as fi presedinte, "Politica pana aici, pana cand discutam despre tara mea". Romania folosita ca moneda de schimb? Cum anume poate fi acceptata o asemenea situatie?", a adaugat Dan Nica.

Eurodeputatul PSD afirma ca politicianul care doreste folosirea Romaniei ca moneda de schimb este liderul grupului Partidului Popular European (PPE) in Parlamentul European, Manfred Weber.

"Ieri (miercuri - n.r.) au fost doua momente. Un moment in care domnul (Jean-Claude) Juncker a vorbit despre starea Uniunii si nu a avut de reprosat absolut nimic Romaniei si, dupa-amiaza, in a doua parte, un al doilea moment in care dl Weber, liderul grupului PPE, a avut un discurs violent la adresa Romaniei, a Slovaciei si a Maltei, pe principul ca daca Ungaria este o tara care trebuie sa fie pedepsita - Ungaria (Fidesz, partid aflat la guvernare - n.r.) fiind membra a PPE, ca si PNL-ul nostru de altfel - atunci la schimb si Romania, peste doua saptamani, hai s-o pedepsim", a afirmat Nica.

"Pe mine m-a socat ideea de schimb. Eu am crezut tot timpul, si asta am apreciat la Comisia Europeana, ca fiecare tara trebuie judecata in functie de meritele, de greselile ei, de lucrurile care sunt bune sau mai putin bune, dar precizate cu subiect si predicat, ori am constatat o inducere a unei idei care am crezut ca a fost abandonata acum 60 de ani. Stiti ca ultima data cand Romania a fost folosita ca moneda de schimb a fost ca urmare a pactului de la Ialta, cand a fost Romania contra Grecia. Grecia a ramas tara capitalista si Romania a fost transformata in tara comunista si au nenorocit trei generatii de romani", a mai spus el.

Nica spune ca Manfred Weber este primul politician european pe care l-a auzit discutand despre Romania ca moneda de schimb si ca a facut asta fara a incerca macar sa salveze aparentele. "Un om inteligent tacea, chiar daca asta avea in cap", a mai spus Dan Nica. El crede ca nimic nu este imposibil in viziunea lui Manfred Weber, nici macar o eventuala discutie despre activarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona in cazul Romaniei.

Pe de alta parte, el afirma ca este socat de faptul ca nimeni nu stie care va fi tema dezbaterii. "Toata lumea este socata, pentru ca atunci cand propui o rezolutie in Parlamentul European trebuie sa ai la baza niste argumente juridice. Si cred ca acest lucru se va vedea, va fi o dificultate pentru cei care au propus aceasta dezbatere in perioada urmatoare. Pur si simplu vor avea o dezbatere politicianista pe principiul ai sapca sau n-ai sapca", crede Dan Nica.

"Am fost sunat si de la Ministerul de Externe, de toata lumea, crezand ca daca sunt aici stiu mai multe. Am intrebat si eu stafful, secretariatul, daca cei care au solicitat au depus vreun document referitor la subiecte. Nu exista nimic, doar o solicitare de dezbatere. Am inteles ca nu e ceva normal, vom vedea ce zic serviciile juridice ale Parlamentului, daca se poate face o dezbatere in orb", a subliniat Nica.

El a precizat ca dezbaterea a fost propusa de grupul Verzilor, "cei care din sase in sase luni propun o dezbatere pe Romania pentru ca ei vor sa aduca USR-ul alaturi de ei".

"Cei de la USR mereu ii roaga sa mai faca ceva sa mai dea in Romania, in guvern, in PSD, in ce-o fi, uitand ca a da in Romania, inseamna sa dai in toti romanii. Ca aici nu este cu nuante, aici nu se vorbeste de PSD, se vorbeste despre Romania, Romania, Romania. Si daca tot dam cu noroi in Romania de fiecare data, lucrurile nu vor putea fi mai bune, ci eventual doar mai proaste. Pentru ca oamenii vor incepe sa aiba semne de intrebare in privinta tarii noastre, vor incepe sa se gandeasca de doua ori daca investesc in Romania", este de parere liderul delegatiei Romaniei la S&D.