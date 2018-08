Acest demers a fost initiat de comunitatea romanilor din Danemarca, reprezentata de George Forlafu, parlamentarul Orla Hav confirmand ca scrisoarea a fost primita si problema deja discutata.

"Noi am discutat aceasta problema in grupul liderilor partidului si suntem foarte ingrijorati despre ce vedem si auzim despre Romania. Vom ridica aceasta problema in cadrul PES, care mai apoi poate decide excluderea partidului (n.r. PSD din Romania). Principiile esentiale ale miscarii social-democrate sunt: Justitie sociala si democratie. O conditie prealabila pentru a face parte din miscarea social-democrata este ca, in pratica, aceste doua principii de baza sa fie respectate. In prezent observam ca Partidul Social Democrat din Romania nu se afla in pas cu acestea. Liderul partidului (n.r. Liviu Dragnea) este condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz de putere. Partidul (n.r. PSD) incearca sa eludeze judecatile si ignora principiile de baza socialiste prin folosirea majoritatii sale in parlament pentru a legaliza ilegalitatea. Speranta noastra este spre un partid social democrat autentic care sa dezvolte Romania in Europa", a mentionat Orla Hav.

Scrisoare deschisa a USR: PSD este o rusine pentru grupul socialistilor europeni

Redam continutul scrisorii USR catre liderii socialisti de la Bruxelles:

"Catre presedintele Partidului Socialist European

Catre presedintele grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European

Stimate domnule Sergei Stanishev,

Stimate domnule Udo Bullmann,

Peste 100.000 de cetateni romani s-au reunit, vineri, 10 august 2018, in Piata Victoriei din Bucuresti, pentru a protesta fata de modul in care Romania este condusa de Partidul Social Democrat, partid afiliat Partidului Socialist European si care face parte din grupul Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European.

Multi dintre cei care au fost vineri in Piata Victoriei fac parte din diaspora romaneasca si au venit din intreaga Europa ca sa isi exprime revolta si solidaritatea cu romanii din tara care ies in strada de mai bine de un an. Ei au fost primiti cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa. Cu cateva zile inainte de miting, un europarlamentar ce apartine grupului dumneavoastra, doamna Maria Grapini, a numit acesti oameni ca fiind “prosti”.

Un partid ca PSD, care nu respecta drepturile si libertatile cetatenilor, face de rusine partidul si grupul socialistilor europeni! Este dreptul romanilor de a protesta impotriva unui partid care guverneaza in favoarea intereselor unui condamnat penal definitiv.

De la preluarea puterii, PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea a incercat in mod sistematic sa submineze independenta justitiei, prin modificarea legilor justitiei si a codurilor penale. Populatia Romaniei respinge categoric aceste incercari nedemocratice. A aratat acest lucru prin proteste masive, dar si prin semnarea la scara larga a unei initiative cetatenesti care interzice persoanelor condamnate pentru acte penale, in conditii bine definite, sa mai candideze pentru functii publice.

Partidul PSD este in zilele noastre o organizatie care cu greu se poate diferentia de partidele extremiste. Nimic nu il deosebeste pe Liviu Dragnea de Viktor Orban de exemplu. Ieri seara, Liviu Dragnea si PSD au fost mai apropiati in valori de Vladimir Putin decat de Uniunea Europeana. Acesta nu este socialismul pe care gruparea dumneavoastra il promoveaza la scara europeana.

Stimati domni, sunteti siguri ca un astfel de partid isi are locul in cadrul Partidului Socialist European si grupului Socialistilor si Democratilor? Sunteti siguri ca vreti sa continuati sa acordati legitimitate unui astfel de partid? Speram ca le veti spune romanilor ca Europa si social democratia europeana nu pot sustine in nici un fel un astfel de comportament. In ciuda diferentelor politice, exista principii si valori care nu pot fi calcate in picioare.

Asteptam de la dumneavoastra actiuni ferme si hotarate pentru a va delimita de actiunile PSD si ale conducerii sale actuale.

Cu respect,

Dan Barna, presedintele Uniunii Salvati Romania".