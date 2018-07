UPDATE 17:30- Guvernul a decis prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit.

Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens, la propunerea Ministerului Finantelor.

"S-a adoptat prelungirea cu doua saptamani, respectiv pana la 31 iulie 2018, a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. (...) Termenul initial era 16 iulie 2018. Pentru depunerea online a declaratiei unice in termenul (...) prorogat se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si platit integral pana la 15 martie 2019. Cu alte cuvinte, toate acele modificari facute de Guvern in acest an in legatura (...) cu depunerea declaratiei unice raman in vigoare, doar ca termenul (...) se proroga pana la 31 iulie", a precizat Nelu Barbu.

Totodata, purtatorul de cuvant al Executivului a spus ca aceeasi OUG adoptata joi mai prevede "instituirea unui sistem de compensare care sa stinga creantele reciproce existente intre statul roman si persoanele care beneficiaza de despagubiri in temeiul legilor din domeniul restituirii proprietatii".

"Este vorba, mai exact, de acele persoane care au creante catre ANRP, iar, in acelasi timp, au de primit de la aceasta institutie despagubiri conforrm legilor de restituire. Asadar, se compenseaza aceste creante", a mai afirmat Nelu Barbu.



Pe 6 iulie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca termenul limita pentru depunerea "" este 16 iulie 2018, informeaza Agerpres

Conform Fiscului, declaratia se depune de catre persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate din Romania sau/ si din strainatate in anul 2017, declararii impozitului pe venitul estimat/ norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018 si de catre persoanele care au obligatia declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri pot declara online, prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV).