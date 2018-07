"Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE sustin ca economia Romaniei inregistreaza una dintre cele mai mari cresteri economice din UE. Daca lucrurile stau asa, atunci, rectificarea bugetara din luna iulie nu poate fi decat pozitiva.

Solicit ministrului finantelor publice sa imparta incasarile bugetare suplimentare, daca acestea exista, pe criterii transparente si catre adevaratele prioritati ale societatii romanesti.

Alocarile suplimentare trebuie sa mearga urgent pentru acoperirea pierderilor financiare inregistrate de aproape toate bugetele unitatilor administrativ teritoriale! Din cauza falsei revolutii fiscale, primariile au pierdut miliarde de lei din sumele care se alocau anual din impozitul pe venit. Mai mult, primariile au pierdut si excedentele bugetare acumulate in anii precedenti pentru a realiza investitii de interes local!

Numai la nivelul Judetului Sibiu, primariile au pierdut din impozitul pe venit si din cotele defalcate de TVA peste 79,46 milioane de lei. Sibiul a pierdut 36,2 milioane lei, Mediasul - 9,1 milioane lei, Avrigul - 4,3 milioane lei, Selimbar - 2,2 milioane lei, Cisnadie - 2 milioane lei, Agnita -1,8 milioane lei si Saliste – 1,7 milioane lei. Peste un milion de lei au pierdut, de asemenea, Copsa Mica, Dumbraveni, Miercurea Sibiului, Saliste, Biertan sau Rasinari.

Asigurarea unui grad de finantare la nivelul anului 2017 nu va fi suficienta, pentru ca toate cheltuielile bugetelor locale au crescut. Bugetele locale au nevoie de o finantare mai buna, care sa acopere nu numai salariile majorate, nu numai preturile mai mari pentru bunurile publice, ci si demararea unor proiecte de investitii de interes local sau deblocare finantarii celor deja incepute.

Daca Guvernul va lua dintr-o parte si va pune in alta parte doar ca sa peticeasca nevoile de finantare, atunci nu vom putea vorbi despre o rectificare bugetara pozitiva!



Somez Guvernul sa nu apeleze la acelasi tertip ca in anul 2017, atunci cand a taiat cu peste 40% banii de investitii in infrastructura, pentru a rezolva problemele bugetare grave!

Atasat exista o scrisoare publica deschisa si situatia banilor pierduti pe judetul Sibiu, pe fiecare UAT", a scris Raluca Turcan pe Facebook.