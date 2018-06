''Putem admite ca nu toate solutiile adoptate sunt in afara oricaror critici. Dar, doua lucruri sunt esentiale: Codul de procedura penala trebuia modificat pentru ca peste 100 de texte sa fie puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale; decizii pronuntate in ultimii ani; era obligatorie, incepand cu 1 aprilie 2018, transpunerea Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale'', spune Tutuianu.



In caz de netranspunere, adauga parlamentarul social-democrat, Romania risca sanctiuni de 100.000 euro pentru fiecare zi de intarziere.

Tutuianu afirma ca dezbaterile la Codul de procedura penala au demarat inca de anul trecut, ''fiind total falsa afirmatia potrivit careia nu a existat dezbatere''. Parlamentarul mai mentioneaza ca Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, asociatiile magistratilor au participat la dezbaterile in proiectul de lege, fiind preluate majoritatea propunerilor, potrivit Agerpres.

''Cu titlu de exemplu, Guvernul Ciolos, in anul 2016, a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 18/2016 prin care a modificat, fara niciun fel de dezbatere, 151 de articole din Codul de procedura penala. De asemenea, in iunie 2009, Codul penal si Codul de procedura penala au fost adoptate de Guvernul Boc prin procedura angajarii raspunderii. Asa-zisa societate civila, dar si partidele politice care astazi contesta modificarile facute, la acele momente, nu au avut nimic de contestat'', precizeaza vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu.

Parlamentarul social-democrat prezinta si cateva dintre modificarile aduse Codului de procedura penala.

''In final, pe scurt, fara manipulare si dezinformare, modificarile Codului de procedura penala vizeaza urmatoarele aspecte: banuiala, suspiciunea sau propunerea rezonabila au fost inlocuite cu sintagma probe sau indicii temeinice, in tot cuprinsul Codului de procedura penala; probele constatate nule pe tot parcursului procesului vor fi eliminate, nu doar cele din etapa initiala, de inceput, a procesului; audierea unei persoane nu poate dura mai mult de 6 ore din 24; martorii acoperiti, total sau partial, nu mai pot fi folositi; condamnarile dispuse exclusiv in baza unor declaratii ale unor denuntatori (beneficiari de reduceri de pedepse) trebuie sustinute si cu alte probe'', spune Adrian Tutuianu.

O alta modificare prezentata de Tutuianu in postarea sa se refera la renuntarea la practica utilizarii mandatelor de siguranta nationala cu scopul de a proba fapte care nu sunt de siguranta nationala.

''In cursul urmaririi penale sau al judecatii sunt permise comunicarile si furnizarea de informatii din dosare doar daca sunt justificate de un interes public sau sunt in interesul descoperirii adevarului. Sunt interzise referirile publice la persoanele suspectate ca si cum ar fi condamnate. Altfel spus, se transpune directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. In fond, sunt chestiuni de bun-simt, specifice statului de drept cu institutii puternice care respecta in egala masura legea, dar si, pana la decizia definitiva si revocabila, dreptul presupusului vinovat/faptuitor'', mai precizeaza senatorul PSD Adrian Tutuianu.