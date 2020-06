Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite spun că sunt ”șocați și scandalizați” de clipul video în care pare că două persoane fac sex într-o mașină a instituției, în Israel.

Videoclipul de 18 secunde prezintă o femeie într-o rochie roșie, ce stă deasupra unui bărbat și se mișcă sugestiv, pe bancheta din spate a unui SUV marcat cu simbolurile ONU.

Videoclipul pare că a fost filmat pe o stradă importantă din Tel Aviv.

Reprezentanții ONU spun că investighează incidentul și sunt aproape de a-i descoperi pe protagoniștii acestui videoclip.

Se crede că cei din imagini ar fi doi membri din staff-ul unei misiuni de menținere a păcii, misiune desfășurată în Israel în prezent.

Un alt pasager poate fi văzut pe locul din dreapta față, în vreme ce șoferul nu apare în imagini.

Stephane Dujarric, purtător de cuvânt pentru secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a descris comportamentul din videoclip ca fiind ”abominabil.”

Un astfel de comportament ”este total împotriva a tot ceea ce susținem și a tot ceea ce am încercat să evităm din punct de vedere al comportamentelor greșite din partea angajaților ONU”, a declarat Dujarric, conform bbc.com.

Acesta a fost întrebat dacă actul sexual era unul pur consensual sau dacă era vorba și de un aspect financiar. Dujarric a răspuns că la aceste întrebări se va răspunde în cursul investigației.

ONU are politici foarte stricte împotriva derapajelor sexuale ale membrilor staff-ului. Cei care încalcă regulile pot fi repatriați și li se poate interzice dreptul de a mai participa la misiuni de pace ale organizației.

Antonio Guterres a declarat în trecut că va aborda o practică de ”toleranță zero” împotriva unor astfel de incidente în rândurile angajaților ONU.

