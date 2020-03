În imagine este surprins un camion frigorific plin cu persoane decedate din cauza coronavirusului.

„Am făcut poza ca să arat oamenilor că este o realitate înfricoşătoare cu care ne confruntăm, iar unii dintre noi au ajuns aici," este mesajul care însoțește imaginea, potrivit Mediafax.

New York este statul cel mai afectat de pandemia de coronavirus, cu 60.000 de cazuri de infectare şi 965 de decese. SUA este în momentul de față centrul pandemiei în lume, cu 142,224 cazuri de infectare şi 2485 de morţi.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY