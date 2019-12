Miliardarul grec Alkiviades "Alki" David a fost condamnat sa plateasca despagubiri de 58 de milioane de dolari uneia dintre asistentele sale pe care a hartuit-o sexual, aceasta fiind una dintre cele mai mari sanctiuni de acest tip din istoria judiciara a Statelor Unite, a declarat luni avocatul victimei, citat de AFP.



Alki David, mostenitorul unei familii de industriasi care s-au lansat si in industria hologramelor si a streamingului, a fost gasit vinovat de un tribunal din Los Angeles pentru acte de violenta si agresiuni sexuale comise asupra lui Mahim Khan, pe care o angajase in compania lui de productie intre anii 2014 si 2015.

Aceasta sentinta "le reaminteste pradatorilor, oriunde s-ar afla, ca nu pot sa faca rau cuiva si sa scape nepedepsiti", a spus Mahim Khan intr-o declaratie pentru AFP.

Odata cu aparitia miscarii #MeToo, "femeile precum Mahim Khan nu mai accepta sa sufere in tacere", a adaugat avocata ei, Gloria Allred, care considera ca despagubirile de 58 de milioane de dolari acordate clientei sale sunt unele dintre cele mai mari din istoria judiciara americana.

Bazandu-se pe dovezi clare, aparatorii lui Mahim Khan au afirmat in sala de judecata ca Alki David o prindea de gat de mai multe ori pe saptamana pe fosta lui angajata pentru a o obliga sa simuleze o felatie. Potrivit avocatilor acuzarii, miliardarul grec obisnuia si sa o prinda de partile intime si i-a dezvelit sanii cel putin o data, scrie Agerpres.

Alki David a negat orice hartuire sexuala fata de tanara

El nu a fost prezent luni la tribunal, care i-a retras dreptul de autoaparare in instanta, dupa ce - in cadrul unor audieri anterioare -, miliardarul a folosit termeni virulenti pentru a-i critica pe acuzatoare si pe avocatii acesteia.

Miliardarul de 51 de ani a dat publicitatii un comunicat in care a criticat sistemul judiciar american, considerandu-l "fals" si "in stare de urgenta". In acelasi document el i-a acuzat pe Mahim Khan si pe martorii ei ca au mintit in sala de judecata.

El fusese de mai multe ori acuzat de hartuire si a trebuit sa plateasca despagubiri de 14 milioane de dolari in acest an altor doua acuzatoare.