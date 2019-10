Moment inedit in Liban. Manifestantii din Beirut, care participa la proteste anti-guvernamentale, s-au oprit din scandat pentru a-i canta unui copil de un an si 3 luni speriat de zgomote, relateaza CNN.



Evenimentul s-a petrecut in districtul Baabda, din sudul capitalei libaneze.

In momentul in care protestarii i-au inconjurat autoturismul, Eliane Jabbour se afla la volan, in masina fiind si fiul sau, Robin, in varsta de 15 luni.

"Le-am spus «am un copil, nu fiti prea galagiosi»", moment in care protestatarii au inceput sa cante "Baby Shark", o cunoscuta melodie pentru copii, noteaza stirileprotv.ro.

"A fost spontan. Lui ii place cantecul. Il asculta de multe ori acasa si rade", a mentionat mama, care a incarcat pe retelele de socializare o scurta inregistrare ce a devenit rapid virala, inainte chiar sa apuce sa-i povesteasca sotului cele intamplate.

"Copiii din Liban ar trebui sa aiba un viitor mai bun. Robin o sa vada videoclipul cand va creste si va sti ca libanezii luptau pentru el", a adaugat Eliane Jabbour.