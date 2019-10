O jurnalista americana a fost laudata pentru reactia ei, dupa ce fiul sau i-a intrerupt transmiunea live de la NBC. Cel mic apare plimbandu-se nestingherit in platou, starnind amuzamentul telespectactorilor care au vazut momentul in direct.









Courtney Kube, corespondent NBC, relata despre atacurile aeriene din Siria, cand fiul sau poate fi zarit in studioul de televiziune. In scurt timp, baietelul a reusit sa devina o adevarata vedeta, desi si-a intrerupt mama in timpul unei transmisiuni in direct.

Copilul este vazut cum se plimba prin platoul NBC, pentru ca apoi sa se indrepte spre biroul de unde mama sa facea transmisiunea. Imediat ce si-a dat seama ce se intampla, femeia a zambit si a spus degajata "Imi cer scuze, copiii mei sunt aici."

Momentul a fost intens discutat pe retelele sociale, foarte multe persoane laudand reactia jurnalistei care a stiut sa gestioneze cu tact situatia, titreaza Fox News.

"Incidentul" a reamintit de un eveniment similar cand un tata era intrerupt de cei doi copii ai sai in timp ce era live, pentru un alt post de televiziune, in urma cu doi ani. In 2017, un profesor de stiinte politice, Robert Kelly, discuta un subiect delicat in biroul din locuinta sa pentru BBC si era intrerupt, vizibil jenat. Clipul cu acesta a fost viral in cateva ore si are zeci de milioane de vizualizari.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.