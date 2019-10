Cand esti in cautarea orasului perfect pentru o escapada romantica, poate fi dificil sa decizi unde sa mergi, pentru a te bucura din plin de o vacanta in doi.



In timp ce cuplurile fericite vor vedea orice colt al planetei in culorile dragostei, bucurandu-se de lucruri simple si apreciind orice forma de romantism - de la iluminat stradal urban si plimbari nocturne pe strazi inguste pana la flori intr-o camera de hotel si sampanie pe plaja - exista, totusi, cateva destinatii „testate“ si preferate de indragostitii din intreaga lume.

1. Paris - Franta

Cunoscut drept „Orașul Luminilor“, Paris este locul la care viseaza orice indragostit. Cafenelele idilice, strazile incarcate de istorie, muzeele si obiectivele turistice impresionante fac din capitala Frantei orasul pe care oricine isi doreste sa-l viziteze macar o data in viata. O plimbare la miezul nopții pe lângă Turnul Eiffel luminat, o dupa-amiaza petrecuta la Muzeul Luvru sau micul dejun la cafeneaua Les Deux Magots, unde si-au petrecut timpul mari scriitori ca Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, André Gide și Ernest Hemingway, sunt doar cateva dintre motivele pentru care Parisul este unul dintre cele mai frumoase si vizitate orase din intreaga lume.

2. Venetia - Italia

Despre Venetia se spune ca este un oras pe care ori il iubesti, ori il urasti. Chiar si pentru cei mai experimentati calatori, acest oras italian reprezinta un cuantum de experiente noi. Unicitatea acestui loc consta in faptul ca orasul este construit pe o serie de mici insule. O plimbare cu gondola chiar inainte de apusul soarelui este unul dintre lucrurile care au facut din acest loc unul in care indragostitii simt romantismul in aer. Scriitorul Herman Melville a spus: „Chiar si intr-o zi ploioasa, prefer sa fiu in Venetia decat in orice alt oras din lume“, iar pentru multi turisti, aceste cuvinte exprima exact sentimentele pe care le traiesc in acest loc incarcat de emotie.

3. Santorini - Grecia

Una dintre cele mai populare destinatii pentru luna de miere si printre cele mai frumoase insule din Grecia, Santorini este un loc in care romantismul pluteste in aer. Situata in partea sudica a Marii Egee, insula Santorini are un climat mediteranean tot anul. Plimbarile pe strazile inguste, arhitectura impresionanta, cu biserici cu acoperis albastru si case albe, vederea la marea cu apa turcoaz si plajele colorate sunt doar cateva dintre motivele pentru care cei mai multi indragostiti aleg sa petreaca un weekend romantic in Santorini.

4. Bruges - Belgia

In Bruges locuiesc aproximativ 200.000 de oameni, orasul fiind celebru in primul rand datorita dantelei create aici si pentru castelele si bisericile in stil gotic. Este un adevarat centru cultural, având peste 11 teatre si sali de concerte, muzee si biserici medievale. Bruges este considerat unul dintre cele mai romantice orase din lume, unde indragostitii se pot plimba pe stradutele pietruite, pot merge cu barca pe canale, pot vizita Church of Our Lady, biserica medievala in care se afla sculptura lui Michelangelo „Madonna and Child“ si pot admira turnul cu 48 de clopote din centrul orasului. Un weekend in Bruges va fi o experienta cu o profunda incarcatura sentimentala.

5. Lisabona - Portugalia

O alta destinatie preferata de indragostitii din intreaga lume este Lisabona, unde verile calduroase dureaza pana in septembrie, primaverile sunt insorite, iar temperaturile din lunile de toamna si iarna nu sunt foarte scazute. Cladiri istorice, construite in stil frantuzesc, plaje superbe si obiective turistice care nu pot trece neobservate sunt doar cateva dintre motivele pentru care Lisabona poate fi cea mai buna alegere pentru o vacanta in doi. Castelul Sao Jorge, una dintre cele mai vechi cladiri din oras, Praça do Rossio, cea mai animata zona din capitala Portugaliei si Elevador de Santa Justa - iata doar cateva dintre punctele de atractie de bifat intr-o vizita in Lisabona.