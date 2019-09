O companie franceza a fost gasita responsabila legal pentru decesul unui angajat care a facut stop cardiac in timp ce intretinea relatii sexuale cu o necunoscuta intr-o calatorie de afaceri in 2013, informeaza miercuri BBC.



Un tribunal din Paris a decis ca moartea sa a fost un accident de munca si ca familia acestuia are dreptul la despagubiri.

Compania a sustinut ca barbatul nu indeplinea sarcini profesionale atunci cand s-a alaturat unei femei, in camera acesteia de hotel.

Cu toate acestea, in conformitate cu legislatia franceza, un angajator este responsabil pentru orice accident al unui angajat survenit in timpul unei calatorii de afaceri, au declarat judecatorii.

Barbatul, identificat ca Xavier X, lucra ca inginer la TSO, o companie de servicii feroviare cu sediul in apropiere de Paris, scrie Agerpres.

Angajatul a murit intr-un hotel, in timpul unei calatorii in centrul Frantei, in 2013, in urma a ceea ce compania la care lucra a calificat drept o "relatie extra-maritala cu o necunoscuta'.

Compania a contestat o decizie a furnizorului public de asigurari de sanatate de a considera decesul angajatului drept un accident de munca.

Furnizorul si-a aparat insa pozitia, insistand ca a face sex este o activitate normala, "la fel ca a face un dus sau a lua masa".

In hotararea sa, instanta din Paris a confirmat aceasta opinie.

Un angajat aflat intr-o calatorie de afaceri are dreptul la protectie sociala "pe toata durata misiunii sale", indiferent de circumstante, a precizat aceasta.